Konjunktur Eurozone – Eurowirtschaft schüttelt Schwäche ab im zweiten Quartal Die Wirtschaft im Euroraum ist im Frühjahr mit 0,3% erstmals seit Sommer 2022 wieder leicht gewachsen. Auch die Industrieproduktion legt im Juni unerwartet zu.

Die Wirtschaft in der Euro-Zone ist im Frühjahr erstmals seit Sommer 2022 wieder leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von April bis Juni um 0,3% zum Vorquartal, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte und damit eine Schnellschätzung von Ende Juli bestätigte. Die Währungsunion hatte zu Jahresbeginn stagniert, nachdem sie Ende 2022 sogar um 0,1% geschrumpft war.

In den einzelnen Ländern entwickelt sich die Konjunktur allerdings sehr unterschiedlich. In Deutschland lief es vergleichsweise schlecht: Hier stagnierte das Bruttoinlandsprodukt nach zuvor zwei Minus-Quartalen in Folge lediglich, womit die Rezession geradeso beendet wurde. Die nach Deutschland zweitgrösste Euro-Volkswirtschaft Frankreich schaffte dagegen ein Wachstum von 0,5%, der Nummer vier Spanien gelangen plus 0,4%. Italien als drittgrösste Wirtschaftsnation der Währungsunion schrumpfte dagegen um 0,3%, Österreich sogar um 0,4%. Irland gelang mit 3,3% das kräftigste Wachstum.

Industrieproduktion in Euro-Zone legt unerwartet zu – Energiebranche als Treiber

Befeuert von der Entwicklung in der Energiewirtschaft haben die Unternehmen der Euro-Zone ihre Produktion im Juni überraschend hochgefahren. Sie stellten im Juni 0,5% mehr her als im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang um 0,1% gerechnet. Im Mai hatte die Produktion laut revidierten Daten stagniert. Zunächst war von einem Zuwachs von 0,2% die Rede gewesen.

Positive Vorzeichen waren im Juni bei der Industrieproduktion allerdings nur in der Energiebranche zu sehen, die um 0,5% zulegte. Bei den Herstellern von Investitionsgütern ging es hingegen bergab: Sie verringerten ihre Produktion um 0,7%. Hersteller von Vorleistungsgütern drosselten die Fertigung um 0,9%, bei Verbrauchsgütern ergab sich sogar ein Minus von 1,1%.

