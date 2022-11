Hohe Kapazitätsauslastung – Eurowirtschaft trotzt der Energiekrise Die boomenden Dienstleister halten das Wachstum am Laufen. Die Industrie sendet aber bereits erste Schwächesignale. Die Rekordinflation bedroht die Konjunktur. André Kühnlenz

Frankreichs Industriegüter sind im Ausland begehrt. Die Auslastung der Anlagen sinkt derzeit jedoch. Bild: Luke Sharrett/Bloomberg

Die Wirtschaft in grossen Teilen der Eurozone hat sich im Sommer in der Energiekrise besser geschlagen, als viele Ökonomen befürchtet hatten. Besonders in Deutschland und Italien, der grössten und der drittgrössten Volkswirtschaft, verlief das Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) robuster als gedacht. Die neuesten Umfragen im Auftrag der EU-Kommission bestätigen, dass auch zu Beginn des vierten Quartals, im Oktober, viele Länder ihre Produktionsanlagen noch immer recht gut ausgelastet haben.