Konjunktur Europa – Eurozone wächst nur leicht Während Südeuropa glänzt, stagniert Deutschland. Irland und Österreich verzeichnen jeweils sogar ein BIP-Minus.

Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal wegen sinkender Konsumausgaben nur haarscharf an der lange befürchteten Winterrezession vorbeigeschrammt. Bild: Michael Probst/AP Photo/Keystone

Die europäische Wirtschaft ist im ersten Quartal trotz der Energiekrise leicht gewachsen. Im Euroraum betrug das Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal 0,1%, in der gesamten EU waren es 0,3%, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Ökonomen hatten für die Eurozone mit einem etwas stärkeren Zuwachs von 0,2% gerechnet.

Deutschland bremst derzeit Europa. Im ersten Quartal 2023 stagnierte die Wirtschaft dort. Am besten sah das Bild in Portugal aus mit einem Wachstum von 1,6% zu Jahresbeginn. Spanien und Italien legten jeweils um 0,5% zu. Ein satten Rückgang gab es in Irland mit einem BIP-Minus von 2,7%. In Österreich schrumpfte die Wirtschaft um 0,3%.

