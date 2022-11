Was macht eigentlich… – Eveline Widmer-Schlumpf macht kein Theater Die ehemalige Bundesrätin bleibt der Öffentlichkeit fern, ausser, die Fragen an sie beschränken sich auf ihre momentane Rolle als Stiftungsratspräsidentin von Pro Senectute. Mara Bernath

Eine Pionierin wider Willen: Eveline Widmer-Schlumpf im Bundeshaus im Jahr 2010, als sie die erste Frau an der Spitze des Finanzdepartements wurde. Bild: Martin Ruetschi/Keystone

Eine Frau im grauen Kostüm, mit braunen Locken und auffällig kurzen Fransen, schreitet mit bundeshauskonform geschlossenen Knien die Treppe hinunter und beginnt zu sprechen. Eine weitere, genau gleich gekleidete und frisierte Person betritt die Bühne, dann eine dritte, sie alle beteuern, nichts von einem «geheimen Plan» gewusst zu haben, dass sie, Eveline Widmer-Schlumpf, anstelle von Christoph Blocher den zweiten SVP-Bundesratssitz erhalten solle. Da betreten plötzlich acht weitere Inkarnationen der Frau im grauen Deux-Pièces die Bühne und beginnen zu singen.

Nein, das ist nicht der wiederkehrende Albtraum von Christoph Blocher, sondern eine aktuelle Inszenierung am Theater am Neumarkt in der Zürcher Altstadt über die «Nacht der langen Messer», wie die Abwahl von Blocher und die Krönung von Widmer-Schlumpf zur Bundesrätin in die Schweizer Geschichte eingehen sollte.

Eveline Widmer-Schlumpf wird am Donnerstag, 13. Dezember 2007, im Bundeshaus in Bern vereidigt. Bild: Alessandro della Valle/Pool VBF/Keystone

Bereits vor dieser folgenschweren Nacht im Dezember 2007 hatte die echte Widmer-Schlumpf viele Rollen inne. Sie ist promovierte Juristin, hat das Patent zur Rechtsanwältin und Notarin und war in den Neunzigerjahren Kreisgerichtspräsidentin. Zudem ist Widmer-Schlumpf ein Familienmensch – die Tochter des Alt-Bundesrats Leon Schlumpf ist dreifache Mutter, heute mehrfache Grossmutter, und durfte mit ihrem Mann Christoph Widmer bereits die Rubinhochzeit feiern.

Der Öffentlichkeit vor allem bekannt dürfte sie jedoch als Politikerin sein. Bevor sie Vorsteherin des Justiz- und Polizeidepartements wurde, war sie Präsidentin der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren. In den Neunzigerjahren wurde sie in den Grossrat und dann in den Regierungsrat Graubündens gewählt. Nach fünf Jahren als Finanzministerin trat sie 2015 zurück, ein gutes Jahr später wurde sie Stiftungsratspräsidentin der Pro Senectute.

Mit 66 Jahren theoretisch bereits zum Bezug einer Rente befähigt, scheint Widmer-Schlumpf selbst nicht an den ­Ruhestand zu denken – beziehungsweise behält diese Gedanken für sich. Während sie Medienschaffende als Passanten in ihrer Heimat Felsenberg freundlich grüsst, lässt sie Interviewanfragen abblitzen. Sei es zum zehnjährigen Jubiläum der UBS-Rettung (2018), dem Ende der BDP (2020) oder zur Frage, ob mit ihrem Sohn Ursin Widmer – zurzeit Grossrat der Mitte-Partei in Graubünden – dereinst ein dritter Schlumpf-Sprössling Einzug in den Bundesrat hält. Wenn sie sich in der Öffentlichkeit äussert, dann nur über die Anliegen der Pro Senectute und «das Wohl der älteren Menschen in der Schweiz».

Vor fünfzehn Jahren schrieb die unerwartete Wahl von Eveline Widmer-Schlumpf in den Bundesrat Schweizer Politikgeschichte, sie wird zurzeit im Theater am Neumarkt im Stück «EWS – der einzige Politthriller der Schweiz» als achtzigminütiges Theaterstück inszeniert. Bild: Philip Frowein/Theater am Neumarkt

Auch die Frage, ob sie die theatralischen Inkarnationen von sich gesehen hat, lässt sie unbeantwortet. Im Theater am Neumarkt wurde sie bis jetzt noch nicht gesichtet, aber an Publikum mangelt es nicht: Die Zusatzvorstellungen von «EWS – der einzige Politthriller der Schweiz» sind beinahe ausverkauft.

Sollte die echte Eveline Widmer-Schlumpf ihre Wahl zur und ihre Zeit als Bundesrätin auf der Bühne Revue passieren lassen wollen: Für einen solchen Ehrengast würden Regisseur Piet Baumgartner und sein Ensemble bestimmt eine Extravorstellung aufführen. Mit ihrer Überzeugungskraft könnte Widmer-Schlumpf vielleicht sogar Blocher zum gemeinsamen Theaterbesuch animieren.

