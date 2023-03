Evolva erwartet für 2023 weiterhin eine positive Geschäftsdynamik. Bild: ZVG/Evolva

Einschätzung von Rupen Boyadjian um 8.25 Uhr

Nach einem im Januar bekannt gegebenen Umsatzwachstum von 57% auf 15,5 Mio. Fr. hat Evolva nun auch die Gewinnzahlen publiziert. Aufgrund hoher Abschreibungen und Wertberichtigungen hat sich bei den harten Zahlen nicht viel verändert. Der operative Verlust hat sich leicht, von 42 auf 40,4 Mio. Fr., vermindert, unter dem Strich steht ein Minus von 43 Mio. Fr. Im Vorjahr waren es 41 Mio. Das Unternehmen hatte per Ende Jahr noch rund 5 Mio. Fr. in der Kasse und Kreditlinien von 16 Mio. Das heisst, es ist in den nächsten Monaten auf eine Anschlussfinanzierung angewiesen. Das dürfte im derzeitigen Börsenumfeld nicht leicht werden, eine weitere Aktienkapitalausweitung ist zu erwarten. Kleinanleger sind gut beraten, die Hände von den Papieren zu lassen, auch wenn Evolva im attraktiven Bereich natürlicher Substanzen, vor allem Aromen und Duftstoffe, tätig ist. Das Management hat heute die mittelfristigen Ziele bekräftigt: Bis 2025 soll ein Umsatz von 45 bis 50 Mio. Fr. erwirtschaftet werden. Der operative Gewinn auf Stufe Ebitda soll positiv und der Geldabfluss gestoppt sein. Es sind ambitionierte Ziele.