Wichtiger Meilenstein – Evolva erhält Zulassung für Insektenschutzmittel Das Biotech-Unternehmen hat von der Gesundheitsbehörde in Hongkong die Zulassung für sein Nootkashield erhalten.

Die Markteinführung ist für das erste Quartal 2023 vorgesehen. Bild: Getty Images/iStockphoto

Das Biotechunternehmen Evolva hat für sein Nootkashield in Hongkong die Zulassung erhalten. Der Wirkstoff kann in Insektiziden und Insektenschutzmitteln verwendet werden. Die erste Markteinführung einer Anwendung als persönliches Repellent-Spray sei für das erste Quartal 2023 vorgesehen, teilte Evolva am Dienstag mit.

Die Registrierung in Hongkong sei ein wichtiger Meilenstein bei der Vorbereitung weiterer Markteinführungen in anderen asiatischen Märkten, in denen aufgrund des tropischen Klimas ein hohes Insektenaufkommen herrsche.

Die Formulierungen in flüssiger Form, zunächst als Repellent zum Auftragen auf die Haut gefolgt von anderen Anwendungen, sollen von einem lokalen Partner vermarktet und vertrieben werden.

Bereits im August 2020 hatte Evolva für Nootkashield von der US-Umweltschutzbehörde (EPA) die Zulassung erhalten. Auch in Singapur wurde der Wirkstoff im Jahr 2022 eingeführt, was zu ersten Verkäufen im dritten Quartal 2022 führte.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.