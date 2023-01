Umsatzzahlen – Evolva erreicht eigene Ziele Das Biotech-Unternehmen blickt in puncto Umsatz zufrieden auf 2022 zurück und will nun weiter wachsen.

Mit Blick nach vorne verzeichne Evolva auch weiterhin eine gute Geschäftsdynamik. Bild: Kwanchai Lerttanapunyaporn/EyeEm/Getty Images

Evolva hat ihre Umsatzziele 2022 erreicht. Wie die ersten ungeprüften Eckdaten zeigten, kletterte der Umsatz im vergangenen Jahr um 57% auf 15,5 Mio. Fr., teilte Evolva am Mittwoch mit.



Damit habe man die angestrebte Wachstumsrate von 50% erreicht. Die produktbezogenen Umsätze wuchsen um 62% und damit noch stärker.



Der Bruttodeckungsbeitrag als Messgrösse für die Profitabilität des Unternehmens stieg im zweiten Halbjahr 2022 auf rund 21%, nach 10,9% im ersten Semester. Für das Gesamtjahr 2022 ergab sich damit ein Wert von rund 16%. Auch hier erfüllte Evolva die eigene Zielsetzung, mit dem Wert im zweistelligen Bereich zu liegen.



Mit Blick nach vorne verzeichne das Unternehmen auch weiterhin eine gute Geschäftsdynamik. «Wie im Rahmen der Mittelfristplanung im August 2022 kommuniziert, rechnet Evolva im Jahr 2023 mit einem Umsatz von über 20 Mio. Fr.», heisst es in der Mitteilung. Der Bruttodeckungsbeitrag werde für das Gesamtjahr 2023 voraussichtlich bei über 20% liegen.



Evolva wird die detaillierten Ergebnisse am 9. März 2023 veröffentlichen.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.