Aufgrund der jüngsten Entwicklung des Aktienkurses plant Evolva nun, eine ausserordentliche Generalversammlung einzuberufen. Dort will man eine Erhöhung des bedingten Kapitals vorschlagen. Bild: Andrew Brooks/Image Source/Getty Images

Einschätzung von Miriam Kappeler um 8.30 Uhr

Evolva gelingt der finanzielle Befreiungsschlag. Das auf Fermentation spezialisierte Biotech-Unternehmen hat mit der Investmentgesellschaft Nice & Green eine neue Finanzierungsvereinbarung ausgehandelt, die die Finanzierung bis mindestens Ende Jahr sicherstellen werde. Am 14. Juni hatte Evolva mitgeteilt, dass Nice & Green die Bedingungen für die noch ausstehende Finanzierungslinie in Höhe von 12 Mio. Fr. anders interpretiere. Die neue Vereinbarung verschafft ihr Zeit, um strategische Optionen – darunter auch den Verkauf – zu prüfen. Dazu hat der Verwaltungsrat den renommierten M&A-Riesen Houlihan Lokey mandatiert. An der Börse dürfte die heutige Nachricht hoch erfreut aufgenommen werden. Seit dem 14. Juni haben die Titel rund die Hälfte eingebüsst, seit Jahresbeginn beläuft sich das Minus auf 76%.