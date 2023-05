Sicherung des Vanillingeschäfts – Evolva unterzeichnet Partnervertrag Die Partnerschaft mit einem Lohnunternehmen ermöglicht es Evolva, nun Vanillin an einen globalen Kunden der Aromen- und Duftstoffindustrie zu liefern.

Evolva erwartet von diesem Vertrag bis 2026 einen Umsatz von rund 35 Mio. Fr. Bild: Getty Images/Annick Vanderschelden photography

Das Biopharmaunternehmen Evolva hat einen Vertrag mit einem Lohnunternehmen geschlossen. Damit werde die Vanillin-Lieferung an einen globalen Kunden im Volumen von rund 35 Mio. Fr. gesichert.

Durch die Vereinbarung sei Evolva nun in der Lage, Vanillin an einen globalen Kunden der Aromen- und Duftstoffindustrie zu liefern, heisst es am Freitag in einer Mitteilung. Evolva erwartet durch diesen Vertrag bis 2026 einen Umsatz von rund 35 Mio. Fr. Dazu wurden mit dem Kunden definierte Mengen zu «sehr wettbewerbsfähigen Preisen» über einen mehrjährigen Zeitraum vereinbart.

Für das Jahr 2023 geht das Unternehmen von entsprechenden Umsätzen im mittleren einstelligen Bereich aus. Aus produktionstechnischen Gründen werden diese Umsätze vollständig in der zweiten Jahreshälfte anfallen. «Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung ist ein grosser und entscheidender Meilenstein für die neue Evolva. Sie zeigt, dass wir in der Lage sind, erfolgreich kommerzielles Wachstum zu erzielen und Evolva auf die nächste Stufe zu bringen», wird CEO Christian Wichert in der Mitteilung zitiert.

AWP

