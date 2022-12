Das war das Schöne an der Fussball-Weltmeisterschaft. Ab der K.-o.-Phase wusste man, dass das Duell nach spätestens 120 Minuten plus Nachspielzeit und Elfmeterschiessen entschieden sein wird. Es gab einen Sieger und einen Verlierer. Und zwar immer. Klare Verhältnisse ohne zweite Chance. Das ist nicht immer so einfach und eindeutig. Duelle in der Wirtschaftswelt, der Politik oder der Gesellschaft schlechthin können sich über Jahre, oft Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte hinziehen.

Ein klares Ergebnis

Leider gibt es auch dann nicht immer einen Gewinner, sondern viel zu oft, besonders in letzter Zeit, nur Verlierer. Dennoch oder gerade deshalb nimmt «Finanz und Wirtschaft» in den kommenden Tagen einige der wichtigsten Duelle unserer Zeit unter die Lupe und hat sich dabei vorgenommen, auch zu einem klaren Ergebnis zu kommen.

Das klassische Duell mit Säbel oder Pistole ist längst nicht mehr erlaubt. Die Geschichtsbücher jedoch sind voll mit dieser blutigen Variante. Der russische Dichter Alexander Puschkin, der amerikanische Gründervater Alexander Hamilton und der französische Mathematiker Évariste Galois mussten ihr Duell jeweils mit ihrem Leben bezahlen.

Der Schriftsteller Heinrich Heine oder der Maler Édouard Manet kamen glimpflicher davon. Besonders Duelle mit der Pistole waren oft harmlos. Die glatten, nicht gezogenen Läufe waren nicht gerade für Treffgenauigkeit bekannt. Das Risiko, mit einem einzigen Schuss getroffen zu werden, war deshalb gering. Wegen ihrer grossen Kaliber war ein (seltener) Treffer in der Folge allerdings oft verheerend.

Duelle ohne Säbel

Auch unter Wirtschaftskapitänen gab und gibt es legendäre Duelle. Statt mit dem Säbel werden sie heute oft über die Medien ausgetragen. Bill Gates gegen Steve Jobs, Elon Musk gegen Jeff Bezos oder, wenn man etwas weiter zurückblättert, Henry Ford versus Enzo Ferrari fallen einem da ein.

Meist hatte und hat das alles mit Neid, Macht, Eifersucht und Ehrgefühl zu tun. All das spielt natürlich auch eine grosse Rolle, wenn China gegen die USA um die Weltherrschaft kämpft und wir alle nur recht hilflos zusehen können. Viel steht da auf dem Spiel. Sehr viel.

Danke für Ihre Treue

Bei dieser Gelegenheit möchte ich allen Leserinnen und Lesern ganz herzlich für das Interesse an «Finanz und Wirtschaft» danken und Ihnen und Ihrer Familie geruhsame Feiertage und ein erfolgreiches und gesundes 2023 wünschen. Übrigens, falls Sie FuW noch nicht im Abo haben, können Sie bis zum 26. Dezember ein Digitalabo zum Sonderpreis abschliessen. Falls Sie sich nicht gleich für ein Jahr entscheiden möchten, gibt es zudem auch die Möglichkeit, uns einen Monat lang umsonst zu testen.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

Fehler gefunden?Jetzt melden.