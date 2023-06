Italien – Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi gestorben Der ehemalige italienische Ministerpräsident ist laut Insidern und Medienberichten im Alter von 86 Jahren in einem Spital in Mailand gestorben.

Berlusconi war 1994 in die Politik gegangen. Bild: Alessia Pierdomenico/Bloomberg

Der ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist tot. Der 86-jährige Medienunternehmer und Vorsitzende der Regierungspartei Forza Italia sei im Mailänder Krankenhaus San Raffaele gestorben, berichteten Insider und die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Montag. Berlusconis Tod hinterlasse eine grosse Lücke, twitterte der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto. «Ich habe ihn sehr geliebt. Lebe wohl Silvio.»

Berlusconi war 1994 in die Politik gegangen und im Verlauf der Jahre vier Mal italienischer Ministerpräsident. Seit den Wahlen im vergangenen September war er Senator. Vor seiner Karriere in der Politik hatte Berlusconi mit dem Aufbau des grössten Fernsehimperiums in Italien begonnen. Die Mediengruppe MediaForEurope (MFE), früher Mediaset, ist seit einigen Jahren Grossaktionärin beim deutschen TV-Konzern ProSieben.Sat.1 und wird von Berlusconis Familie geführt. Die MFE-Aktie legte am Montag um gut acht Prozent zu.

Berlusconi wurde in Mailand geboren und studierte dort Jura. Schon früh bewies er Geschäftssinn. Das Studium finanzierte er sich als Conférencier und Pianist bei Schiffskreuzfahrten und mit Auftritten als Sänger. In den 1960er Jahren machte Berlusconi Karriere in der Baubranche. Der «Cavaliere» (Ritter) war auch lange Jahre Präsident des Fussballvereins AC Mailand und half dem Club mit seinem finanziellen Engagement zu sportlichen Erfolgen.

Berlusconis Auftreten sorgte immer wieder für Kopfschütteln seiner Kritiker. So wurde er 2011 beschuldigt, auf einer seiner «Bunga-Bunga»-Partys Sex mit einer minderjährigen Prostituierten gehabt zu haben. In der Berufung wurde er 2015 freigesprochen, nachdem ein Richter entschieden hatte, Berlusconi habe nicht gewusst, dass sie minderjährig war. Seine Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin stiess vielerorts auf Kritik, vor allem nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine. «Putin hat mir zu meinem Geburtstag 20 Flaschen Wodka und einen sehr netten Brief geschickt», erklärte Berlusconi im Oktober 2022. «Ich habe mit Flaschen Lambrusco und einem ebenso süssen Brief geantwortet.»

REUTERS

