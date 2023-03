Der Chart des Tages – Existenzsorgen der Ölmultis Die Förderer konventioneller Energie kapitulieren. Investitionen sind zur Mangelware geworden. Sylvia Walter

Quelle der Grafik: Independent Capital Group

Nahezu jeder Bullenmarkt im Bereich Energie war in der Vergangenheit durch krasse Unterinvestitionen in den vorhergehenden Jahren getrieben. Insofern ist es bedenklich, dass selten weniger Kapital in den Ausbau der Kapazitäten bei Energieunternehmen gesteckt wurde als in den vergangenen drei Jahren. Hohe Preise scheinen dadurch auch in Zukunft gesichert zu sein. Das Angebot wird die Nachfrage nicht stillen können.

Offensichtlich haben die Produzenten konventioneller Energie den Glauben an die eigene Zukunft verloren. Die Investitionen in die Förderung und die Verteilung von Öl und Gas (Upstream Capital Spending) bewegen sich seit geraumer Zeit auf historisch tiefem Niveau. In Zeiten hoher Energiepreise sollten Investitionsprojekte eigentlich boomen. Dadurch entsteht über die Zeit eine Überversorgung des Marktes, und die Preise geraten unter Druck. Investitionsgelder werden knapp, und der Boden für den nächsten Bullenmarkt ist bereitet. Dieser klassische Zyklus ist dieses Mal unwahrscheinlich.

Der Druck durch die grüne Welle ist hoch. ESG hält Anleger davon ab, in die konventionellen Energiequellen zu investieren, argumentieren die Experten der Independent Capital Group. Selbst die Tatsache, dass die Energieunternehmen über die vergangenen zwei Jahre jeden anderen Sektor hinsichtlich Performance in den Schatten gestellt haben, führt kaum zu Kapitalzuflüssen. Der Energiesektor macht heutzutage weniger als 5% der Marktkapitalisierung des S&P 500 aus, die Gewichtung liegt 65% unter dem Höchst des Jahres 2008.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

Fehler gefunden?Jetzt melden.