Markttechnik – Experten bei SMI in zwei Lager gespalten Nach einem Aufwärtstrend Richtung Jahreshoch notiert der Aktienindex wieder auf dem Stand von Mitte April.

Die Experten sind sich uneinig, wie es in naher Zukunft beim SMI charttechnisch weitergeht. Bild: Westend61/Getty Images

Der Swiss Market Index (SMI) hat in den letzten zwei Wochen über weite Strecken eher Mühe bekundet. Nach einem Vorstoss auf ein neues Jahreshoch bei etwas mehr als 11'616 Punkten notiert das Börsenbarometer mittlerweile wieder auf dem Stand von Mitte April. Darüber, wie es in naher Zukunft weitergeht, sind sich die Markttechnikexperten uneinig. Es haben sich zwei unterschiedliche Lager gebildet.



Dem einen Lager gehören Mensur Pocinci und Markus Wachter von der Bank Julius Bär an. Ihres Erachtens legt der SMI derzeit bloss eine Verschnaufpause ein, bevor er seine Erholung fortsetzen wird. Dabei stützen sie sich unter anderem auf die Momentumindikatoren ab, zeigen diese doch weiterhin nach oben.



Verbale Unterstützung erhalten Pocinci und Wachter von ihrem Berufskollegen Edouard Garrana. Auch der für Kepler Cheuvreux tätige Garrana bleibt zuversichtlich für den SMI und sieht ihn mindestens in die Region von 11'850 bis 12'130 Punkten vorstossen.



Zum anderen Lager zählt der im Mandat für UBS tätige Michael Riesner. Er schliesst nicht aus, dass der SMI in die Nähe von 11'000 Zählern zurückfällt, sollte er sich nicht dauerhaft wieder über der wichtigen Marke bei 11'336 Punkten einpendeln.



Noch deutlicher wird Rolf Bertschi. Dem Autor der wöchentlich erscheinenden Publikation «Global Chart Outlook» zufolge muss der SMI zügig auf 11’470 Punkte zurückfinden. Ansonsten könnte im ungünstigsten Fall ein Rücksetzer auf 10’350 Zähler drohen. Ein klares Verkaufssignal würde mit dem Bruch der Unterstützungslinie bei 11’100 Punkten gegeben, wie der Markttechnikexperte festhält.



Nestlé dem SMI wohl keine grosse Hilfe

Dem SMI-Schwergewicht Nestlé gibt Bertschi momentan 0 von 100 möglichen Punkten. Er hält die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns für angeschlagen. Würden die Unterstützungslinien bei 106 und 100 Fr. verletzt, geht der Experte gar von einem Rückschlag in die Region von 90 bis 94 Fr. aus.

Für Bertschi gibt es keine Zweifel, dass sich das Schwergewicht künftig schlechter als der breite Markt entwickeln wird.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.