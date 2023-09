Expertenbericht nach dem CS-Untergang – Die grosse Frage bleibt offen Eine vom Bund eingesetzte Expertengruppe präsentiert «Denkanstösse» für die Grossbankenregulierung. Für besonders strenge UBS-Eigenkapitalregeln plädiert sie nicht. Arno Schmocker

Yvan Lengwiler (Mitte) präsentiert den Bericht der Expertengruppe «Bankenstabilität». Neben ihm, von links nach rechts: Rudolf Sigg, Eva Hüpkes, Renaud de Planta, Beatrice Weder di Mauro, Eva Jaisli, Mirjam Eggen. Bild: Anthony Anex/Keystone

Der 19. März, eine Zäsur in der Schweizer Bankengeschichte. An jenem Sonntagabend kommunzierte der Bundesrat die Übernahme von Credit Suisse durch UBS. Aufgrund von jahrelangen Skandalen und Missmanagement war das Vertrauen der Kunden in die zweitgrösste Grossbank zerrüttet, ihre Liquidität floss in lebensbedrohlichem Ausmass und Tempo ab.