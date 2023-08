Konjunktur Japan – Export schiebt Japans Wirtschaft an, aber Konsumschwäche trübt Aussicht Von April bis Juni stieg das japanische Bruttoinlandprodukt um 1,5% und fiel fast doppelt so hoch aus wie von Ökonomen erwartet.

Die japanische Wirtschaft ist dank starker Auslandsnachfrage das dritte Quartal in Folge gewachsen und hat überraschend kräftig zugelegt. Von April bis Juni stieg das auf das Jahr hochgerechnete Wachstum des japanischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 6,0% und damit so stark wie zuletzt Ende 2020, wie aus Regierungsdaten vom Dienstag hervorgeht. Dies entspricht einem Quartalszuwachs von 1,5% und fiel fast doppelt so hoch aus wie von Ökonomen mit 0,8% erwartet. Die BIP-Daten sind eine Erleichterung für Politik und Wirtschaft, die das Wachstum mit einer nachhaltigen Inflation und stetigen Lohnerhöhungen in Einklang bringen wollen. Allerdings droht die maue globale Konjunktur die Aussichten einzutrüben.

«Im weiteren Jahresverlauf rechnen wir nun mit einer deutlichen Verlangsamung der japanischen Wachstumsdynamik», sagte Matthias Krieger von der LBBW. Denn der bisherige Wachstumstreiber, die Erholung des privaten Konsums nach dem Ende der Pandemie, habe deutlich an Zugkraft verloren. «Da die auch in Japan erhöhte Inflation die Lohnerhöhungen überkompensiert, verlieren die Konsumenten gerade an Kaufkraft.» Dies belaste die Kauflaune wohl spürbar. «Von dieser Seite erwarten wir daher künftig nur noch schwache Impulse für Japans Wirtschaft.» Der private Konsum, der mehr als die Hälfte der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt ausmacht, sank im Frühjahr um 0,5% zum Vorquartal.

Dies konnten die Exporte, die kräftig um 3,2% stiegen, wettmachen. Es sei aber recht unwahrscheinlich, dass dies auf Dauer gelingen könne, sagte LBBW-Experte Krieger. «Die Konjunktur beim wichtigen Handelspartner China läuft immer schleppender und die Weltkonjunktur generell neigt immer mehr zur Schwäche.» Diese dürfte auch die Investitionen in Japan belasten. Marcel Thieliant, Leiter des Bereichs Asien-Pazifik bei Capital Economics, sagte ebenfalls, die exportgetriebene Wachstumsdynamik sei wahrscheinlich nicht von Dauer. «Und obwohl sich die Investitionsgüterexporte im Juni erholten, da die grössten Rückgänge bei den Auslandsinvestitionen nun hinter uns liegen, erwarten wir keine kräftige Erholung.»

Zum Jahresauftakt war die Wirtschaft annualisiert um 3,7% gewachsen und zum Vorquartal um 0,9%. Vorerst werde die japanische Wirtschaft eher keine grösseren Sprünge machen, erklärte Takumi Tsunoda, Ökonom am Shinkin Central Bank Research Institute. «Daher wird die Zentralbank ihre derzeitige Geldpolitik beibehalten und vorerst eine abwartende Haltung einnehmen.»

