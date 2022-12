Konjunkturindikatoren Schweiz – Exporte sinken deutlich Im November hat die Schweiz weniger Ausfuhren verzeichnet als noch im Vormonat. Schuld ist vor allem die Chemie-/Pharmabranche. Derweil haben die Uhrenexporte deutlich zugelegt.

Die Schweizer Wirtschaft hat im November deutlich weniger Waren ins Ausland verkauft als im Vormonat. Dafür war vor allem der Bereich Chemie-Pharma verantwortlich, was bei vergleichsweise stabilen Importen zu einem massiven Einbruch des Handelsbilanzüberschusses führte.



Insgesamt beliefen sich die Exporte im November auf 20,92 Mrd. Fr., wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag mitteilte. Damit nahmen die Ausfuhren saisonbereinigt zum Vormonat um 9,2% ab. Real - also um Preisveränderungen bereinigt - resultierte ein moderateres Minus von 2,8%. Bereits im Oktober hatten die Exporte abgenommen, allerdings wesentlich geringer.



Der aktuelle Rückgang der Ausfuhren ist der zweitgrösste im laufenden Jahr. Zugleich sind die Exporte laut BAZG auf das Niveau vom Januar 2022 zurückgefallen. Zwar registrierten zwei Drittel der Warengruppen ein Minus, der für die Gesamtentwicklung massgebende Rückgang stammte aber von den chemisch-pharmazeutischen Produkten, deren Ausfuhren innert Monatsfrist um beinahe einen Fünftel einbrachen. Hier spielten wiederum die um einen Viertel gesunkenen Exporte von Medikamenten die Hauptrolle.



Auf der Plusseite standen die Sparten Uhren, Maschinen und Elektronik sowie Metalle und Fahrzeuge.



Geografisch gesehen verzeichnete insbesondere die Region Nordamerika (-38,7%) und dort die USA einen markanten Rückgang der Exporte. In Asien lag der Rückgang bei 2,7% und in Europa bei 0,9%. Innerhalb Europas gab es kräftige Zunahmen der exportierten Waren nach Deutschland und Österreich, wogegen Italien ein hohes Minus verbuchte.

Importe auf Höchstniveau

Die Einfuhren hingegen nahmen im Oktober um 1,4% auf einen neuen Höchststand von 20,42 Mrd. zu (real: -0,6%). Während die Mehrheit der Warengruppen einen Importanstieg verzeichneten, waren auch hier die chemisch-pharmazeutischen Produkte diejenigen mit dem kräftigsten Wachstumsbeitrag.



Zugenommen haben auch die Einfuhren von Energieträgern, wogegen weniger Maschinen und Elektronik sowie Fahrzeuge importiert wurden. Mehr eingeführt wurde aus den Regionen Europa und Nordamerika, während Asien in der Gunst der Importeure fiel.



In der Folge brach der Handelsbilanzüberschuss bei eine knappe halbe Milliarde Franken ein, nach 2,98 Milliarden im Vormonat. Dies ist laut BAZG der niedrigste Aktivsaldo seit 2018. Zur Erinnerung: Im Februar hatte die Schweiz bei dieser Kennzahl mit 5,5 Mrd. noch einen Rekordwert erreicht.

Schweizer Uhrenexporte legen im November weiter zu

Die Schweizer Uhrenhersteller bleiben auf der Erfolgsspur. Sie haben im November in Franken gemessen erneut deutlich mehr Zeitmesser exportiert als vor Jahresfrist. Damit hat die Branche den Rekord aus dem Vorjahr bereits übertroffen.



Im November stiegen die Uhrenexporte um 11% auf 2,41 Mrd. Fr., wie der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie (FH) und das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag mitteilten. Das sei der beste in einem Monat je erzielte Wert, so der Verband weiter.



Die Branche reitet von Erfolg zu Erfolg: Im Oktober hatten die Exporte um knapp 7% zugelegt, im September waren es gar 19 und im August 15%. Und in den ersten elf Monaten zusammengezählt wuchsen die Uhrenexporte um 12% auf 22,8 Mrd. Fr.



Damit hat die Branche die Rekordmarke aus dem Gesamtjahr 2021 bereits einen Monat vor Jahresende übertroffen. Im letzten Jahr wurden im Zuge der kräftigen Erholung vom Corona-Einbruch Schweizer Uhren im Wert von 22,3 Mrd. Fr. ins Ausland exportiert.

US-Geschäft wächst weiterhin stark

Der Motor für die Schweizer Uhrenindustrie bleibe die ungemein starke Nachfrage aus den USA, schreibt der Uhrenverband weiter. Im November wurden mit 400 Mio. Fr. erneut am meisten Uhren über den Atlantik exportiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist das ein Anstieg um 33%. Die USA verzeichnen seit Monaten zweistelliges Wachstum.



Zugleich kaufen US-Amerikanerinnen und Amerikaner auch auf ihren Reisen durch Europa Uhren, was die gute Entwicklung in Märkten wie Grossbritannien (+18%), Deutschland (+15%) oder Italien (+20%) erklären dürfte. Im Durchschnitt wuchsen die Ausfuhren in europäische Länder mit gut 8%.



In Asien erholen sich derweil einige Länder wie Japan (+20%) oder Singapur (+29%) von den jeweiligen Lockerungen der Corona-Massnahmen. Demgegenüber dämpft das zuletzt nach wie vor strikte Corona-Regime in Festlandchina (-12%) und Hongkong (-8,9%) das Geschäft der Uhrenhersteller.

«Moonswatch» bleibt gefragt

Einer sehr guten Nachfrage erfreuen sich einerseits günstige und andererseits teure Schweizer Uhren. Im November legte die höchste Preiskategorie mit Uhren zu Exportpreisen von 3000 Fr. und mehr in Franken gerechnet um knapp 16% zu. Ebenso stark stiegen die Ausfuhren im günstigsten Segment zu Preisen von unter 200 Fr.



Das Wachstum im günstigsten Segment führen Experten auf die grossen Erfolge der «Moonswatch» von Swatch zurück. Das Segment mit Uhren zu Preisen von 200 bis 500 Fr. erfuhr hingegen einen weiteren Rückschlag. Hier schrumpfte das Exportvolumen in Franken um 30%.

