Hohe Energiepreise – Exxon verklagt EU wegen Übergewinnsteuer Laut dem Konzern ist die Steuer kontraproduktiv, macht Investitionen unattraktiv und untergräbt das Vertrauen der Investoren. Er befürchtet Kosten von mindestens 2 Mrd. $.

Der Energie-Konzern Exxon hat die EU wegen der neuen Steuer auf Übergewinne verklagt. Die Europäische Union habe damit ihre Befugnisse überschritten, sagte ein Sprecher des US-Konzerns am Mittwoch. Die Steuer sei kontraproduktiv, mache Investitionen unattraktiv und untergrabe das Vertrauen der Investoren. Exxon werde die Steuer in seine Überlegungen zu künftigen, milliardenschweren Investitionen in die europäische Energieversorgung einbeziehen. Die Exxon-Finanzchefin Kathryn Mikells hatte am 8. Dezember in einem Gespräch mit Analysten erklärt, die EU-Steuer könne ihrem Konzern bis Ende 2023 mindestens zwei Milliarden Dollar kosten. Exxon gab Ende Oktober für das dritte Quartal einen Nettogewinn von knapp 20 Mrd. $ bekannt.

Zuerst hatte die Zeitung «Financial Times» von der Klage berichtigt. Die hohen Energie-Preise in diesem Jahr haben der Branche hohe Gewinne beschert, jedoch auch massgeblich zu der hohen Inflation in vielen Staaten beigetragen. Entsprechend wurden in der Politik Rufe nach einer Übergewinnsteuer laut. Im Oktober warnte der CFO von Chevron, Pierre Breber, vor einer Besteuerung der Öl-Produktion. Dies würde Investoren abschrecken, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Europäische Kommission hält an der Übergewinnsteuer für Energiekonzerne auch nach der Klage des US-Konzerns Exxon Mobil fest. «Es ist nun Sache des Gerichts, über diesen Fall zu entscheiden. Die Kommission hält daran fest, dass die fraglichen Massnahmen vollständig mit dem EU-Recht vereinbar sind», erklärte Kommissionssprecherin Arianna Podesta am Donnerstag. Die EU gehe davon aus, dass der «temporäre Solidaritätsbeitrag» rund 25 Mrd. € an öffentlichen Einnahmen bringen könnte, die von den EU-Regierungen umverteilt würden. «Sie wird sicherstellen, dass der gesamte Energiesektor seinen gerechten Anteil in diesen für viele schwierigen Zeiten leistet, um die aussergewöhnliche Energiekrise zu bewältigen», sagte Podesta.

Die EU-Staaten hatten sich im September auf eine befristete Zufallsgewinn-Steuer für Öl-, Erdgas- und Raffinerie-Konzerne geeinigt. Deutschland setzt die Vorgabe im Jahressteuergesetz 2022 um: Gewinne, die im Vergleich zu den Vorjahren den Durchschnittsgewinn um in Fünftel übersteigen, werden mit 33% besteuert. Die auf eine bis drei Milliarden Euro geschätzten Einnahmen sollen zur Finanzierung der Strompreisbremse für Verbraucher beitragen.

