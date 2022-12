Blick auf das EZB-Gebäude in Frankfurt. Bild: Boris Roessler/EPA/Keystone

Einschätzung zum EZB-Zinsentscheid von André Kühnlenz

Die Währungshüter der EZB trauen der jüngsten Entspannung bei den Preisen noch nicht. Sie gehen zwar davon aus, dass die Teuerung im Verlauf des Jahres 2023 spürbar nachlässt, doch rechnen sie nicht damit, dass sie bis zum Ende der Prognoseperiode 2025 auf das mittelfristige Ziel von 2% zurückfällt. Zudem lässt der Beschluss des EZB-Rats auf einen Kompromiss schliessen: Die Hardliner haben sich dabei durchgesetzt, dass die Anleihenbestände auf der Notenbankbilanz bald sinken werden. Ab März will die EZB die Tilgungsbeträge aus dem regulären Ankaufprogramm APP bei Fälligkeit nicht mehr vollumfänglich wieder anlegen. Damit sinkt die Liquidität der Geschäftsbanken, die sie auf den EZB-Konten halten, was bei Beobachtern als Belastungsfaktor für die Aktienmärkte gilt. Die Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte kommt dagegen den Vertretern entgegen, die für gemässigte Schritte plädieren. Mit der Betonung eines «ausreichend restriktiven Niveaus» als Ziel für die Leitzinsen ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die EZB die Zinsen auch noch 2024 erhöhen könnte. Auch diese Aussicht belastet die Aktienkurse nach der Entscheidung, der Euro gewinnt in der ersten Reaktion nur wenig Boden gegenüber dem Dollar, er macht gerade einmal die frühen Verluste vom Donnerstagvormittag wett.