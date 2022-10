Kampf gegen Inflation – EZB steuert auf Zinsgipfel zu Im Frühjahr könnte die Euronotenbank den Höchstzins in diesem Erhöhungszyklus erreichen. Neben der Zinshöhe stehen andere wichtige Entscheidungen auf der Agenda. André Kühnlenz

EZB-Chefin Christine Lagarde erwartet, dass die Euronotenbank im neuen Jahr mit dem Verkauf von Anleihen beginnt. Bild: Ronald Witte/EPA

Die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB) werden ihren Leitzins nächste Woche erneut in einem grossen Schritt erhöhen. Die jüngsten Aussagen von Mitgliedern im EZB-Rat bestätigen, was Anleger an den Geldmärkten und Bankökonomen schon länger vorwegnehmen. Am Donnerstag werden die Euronotenbanker die Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkt anheben, der Einlagensatz für die Banken wird dann bei 1,5% liegen.