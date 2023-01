World Economic Forum – EZB wird Kurs halten in ihrem Kampf gegen die Inflation Für die EZB-Chefin ist die gesunkene Inflation im Dezember noch kein Zeichen für eine Entwarnung.

Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, in einer Diskussionsrunde am 19. Januar am Wef in Davos. Bild: Laurent Gillieron/Keystone

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde bei ihrem Kampf gegen die hohe Inflation nicht nachlassen. Die Teuerungsrate sei weiter viel zu hoch, sagte Lagarde am Donnerstag in einer Diskussionsrunde auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. «Wir werden den Kurs so lange beibehalten, bis wir uns lange genug im restriktiven Bereich bewegt haben, um die Inflation rechtzeitig wieder auf 2% zurückzubringen», sagte sie. Unter einem restriktiven Niveau verstehen Volkswirte ein Zinsniveau, mit dem eine Volkswirtschaft gebremst wird.

Die EZB hat die Schlüsselzinsen seit Juli 2022 inzwischen bereits viermal nach oben gesetzt – zuletzt im Dezember um 0,50 Prozentpunkte. Der an den Finanzmärkten massgebliche Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit inzwischen bei 2,0%. Die Inflation war zuletzt gesunken und lag im Dezember noch bei 9,2% nach 10,1% im November. Doch für die EZB ist das noch kein Zeichen der Entwarnung. Die EZB schaue sich die Inflation in allen ihren Berechnungsarten an, sagte Lagarde. «Die Inflation in allen Berechnungen, wie immer man sich das auch anschaut, ist viel zu hoch,» sagte sie.

