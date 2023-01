Ein Entzug mit wiederholter Ansage: Bund und Kantone erhalten 2023 definitiv keine Gewinnausschüttung der Nationalbank. Mit 132 Mrd. Fr. hat die SNB für das vergangene Jahr den grössten Fehlbetrag ihrer Geschichte verbucht. Zur Aufwertung des Frankens kam die äusserst rare Konstellation gleichzeitig fallender Aktien- und Anleihenkurse. Die während Jahren angehäufte Ausschüttungsreserve von 102,5 Mrd. Fr. wurde weggeputzt.

Überraschen kann der Verzicht auf eine Ausschüttung nicht wirklich. Bereits per Ende Juni hatte sich ein Manko von 95 Mrd. Fr. angehäuft. Im Dezember meinte SNB-Präsident Thomas Jordan: «Es müsste schon fast ein Wunder passieren, um noch ein positives Ergebnis zu erzielen.» Vor allem betonte er im Radiointerview, seit Frühjahr sei bekannt, dass nicht mit einer Gewinnausschüttung zu rechnen sei.

«In Zukunft sollten keine SNB-Gewinne mehr in die Budgets eingerechnet werden.»

Nur eine Handvoll Kantone wie Zug und Schaffhausen haben vernünftigerweise keinen weiteren SNB-Geldsegen erwartet. Nicht so der dominierende Teil der kantonalen Finanzdirektoren und Politiker: Nach vielen Jahren mit bequemer staatlicher «Gratis-Teilfinanzierung» hatten sie eine Ausschüttung fest im Budget einkalkuliert.

Der eher strukturschwache Kanton Bern etwa, absolut gesehen einer der grössten Profiteure des interkantonalen Finanzausgleichs, sah wie in den beiden Vorjahren einen Zustupf von 480 Mio. Fr. vor. Noch im Dezember erwartete der Grosse Rat frivol einen Betrag von 320 Mio. Fr. und gaukelte den Steuerzahlern so ein ausgeglichenes Budget vor. Ob nun die ab nächstem Jahr geplante Senkung der überdurchschnittlich hohen Steuerbelastung realisiert wird, ist fraglich.

Die nationale Politik ist den Kantonen kein Vorbild. Im Bundesbudget 2023, das im Dezember mit wenigen Retuschen gerade noch konform mit den Vorgaben der Schuldenbremse verabschiedet wurde, ist die Grundausschüttung der Nationalbank von 670 Mio. Fr. integriert geblieben. Das Parlament hätte in der Beratung korrigierend eingreifen können, damit aber seinen limitierten finanziellen Spielraum weiter eingeengt.

Sparen? Aber nicht wir

Lieber reichten National- und Ständerat die heisse Kartoffel an den Bundesrat weiter. Unabhängig von SNB-Ausschüttungen sind spätestens 2024 strukturelle Defizite im jährlichen Bundeshaushalt in Höhe mehrerer Milliarden Franken zu gewärtigen. Die Landesregierung, vor allem Karin Keller-Sutter als neue Vorsteherin des Finanzdepartements, soll in den kommenden Wochen Sparvorschläge präsentieren, mit denen die Regeln der Schuldenbremse eingehalten werden.

Kantone und Bund sollten in den kommenden Jahren auf jeden Fall eine vorsichtigere, verantwortungsbewusstere Finanzpolitik betreiben. Potenzielle Gewinnausschüttungen der Nationalbank sind nicht mehr fest ins Budget einzurechnen. Falls die SNB mittelfristig dann doch wieder eine Gabe spricht, ist das kein Problem. Schulden abbauen oder Steuern senken ist nicht spektakulär, aber umso nachhaltiger.

Arno Schmocker kommentiert seit September 2021 wirtschaftspolitische Themen im Bundeshaus in Bern. Zudem schreibt er seit vielen Jahren über Unternehmen in verschiedenen Branchen, derzeit Medizinaltechnik. Mehr Infos

