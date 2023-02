Enttäuschungen kommen am Aktienmarkt gar nicht gut an. Erwartungsmanagement ist zentral, denn ist das Vertrauen in das Management angeknackst oder gar verloren, dauert es lange, bis es wiederhergestellt ist. Die laufende Berichtssaison zeigt, dass die meisten hiesigen Unternehmen in ihren Prognosen recht vorsichtig waren. Das liess sich schon erahnen, als die ersten Eckdaten kamen. Überrascht wurde eher positiv als negativ.

Das setzt sich nun auch in der Vorlage der vollständigen Zahlen und den Aussagen zu den Aussichten fort. Zwar werden die üblichen Einschränkungen formuliert, betreffend Materialpreisen, Lieferketten, höheren Zinsen, Konsumschwäche oder Marktturbulenzen. Doch insgesamt herrscht Zuversicht.

Als Anleger darf man sich nicht Sicherheit wähnen, es wird auch dieses Jahr Enttäuschungen geben. Aber ein Faktor stützt den positiven Eindruck: steigende Dividenden. Bereits zeichnet sich ab, dass die Ausschüttungsriesen aus den Sektoren Nahrungsmittel, Pharma, Finanz und Industrie ihre Dividende leicht erhöhen, nur wenige halten sie stabil. Optimistisch stimmt, dass dieser Trend auch für die zweite und die dritte Reihe gilt.

Auf breiter Front steigende Dividenden lassen einen Rückschluss zu: Geht man davon aus, dass Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen davor zurückschrecken, bei grosser Unsicherheit die Ausschüttung zu erhöhen, kann es derzeit nicht so schlecht stehen. Zumal die Entscheidungsträger hierzulande – in der Summe – nicht dafür bekannt sind, für übertrieben positive Stimmung sorgen zu wollen. Sondern eher dafür, den Ball flach zu halten.



Adrian Blum ist seit April 2019 stellvertretender Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Zu Beginn seiner Arbeit bei der FuW schrieb er vor allem über deutsche Unternehmen und den Finanzplatz Frankfurt und war auch mehrere Jahre Korrespondent in der Main-Metropole. Später leitete er das FuW-Ressort Unternehmen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.