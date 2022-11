Schweizer Aktienmarkt – Fangda Carbon und Beijing United erhalten Bewilligung für Kotierung Die Genehmigung der SIX Exchange Regulation ist ein wichtiger Schritt vor der Kotierung von Anteilsscheinen im Handelssegment «China-Switzerland Stock Connect».

Das Segment wurde Ende Juli offiziell mit vier Firmen gestartet, aktuell sind es sechs. Bild: SIX Group

SIX Exchange Regulation (SER) hat zwei weiteren chinesischen Firmen eine Genehmigung für die Platzierung von sogenannten Hinterlegungsscheinen (Global Depository Receipts, GDR) erteilt. Fangda Carbon und Beijing United könnten damit bald die «China-Switzerland Stock Connect» verstärken.

Beijing United Information Technology teilte bereits am Dienstagabend den Erhalt der SER-Genehmigung mit. Das Unternehmen ist auf B2B-E-Commerce und industrielle Internetplattformen spezialisiert. Es wurde 2002 in der chinesischen Hauptstadt gegründet und hat dort auch heute noch den Firmensitz. Seit 2021 ist die Firma an der Shanghai Stock Exchange kotiert.

Fangda Carbon New Material erhielt ebenfalls die Genehmigung der SER für die Platzierung von Anteilsscheinen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Fangda ist vor allem auf die Herstellung und den Vertrieb von Graphit- und Kohlenstoffprodukten fokussiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Lanzhou, der Hauptstadt der zentralchinesischen Provinz Gansu. Die Aktien des 1999 gegründeten Unternehmens werden seit 2002 an der Börse in Shenzhen gehandelt.

Marktsegment besteht seit gut drei Monaten

Die Genehmigung der SER ist ein wichtiger Schritt vor der finalen Kotierung der Hinterlegungsscheine im Handelssegment «China-Switzerland Stock Connect». Vor wenigen Tagen hatte zudem (Jiangsu) Eastern Shenghong eine Genehmigung erhalten.

Das Segment wurde Ende Juli offiziell mit vier Firmen gestartet, aktuell sind es sechs. Mit den nun erteilten Genehmigungen könnte das Segment in den nächsten Monaten auf neun anwachsen.

Für die Hinterlegungsscheine der am Programm teilnehmenden Firmen gelten an der SIX verkürzte Handelszeiten zwischen 15.00 und 17.40 Uhr.

AWP

