US-Notenbank – Fed-Chef Powell: Leitzins kann im Dezember langsamer steigen Der amerikanische Währungshüter signalisiert das Ende der ausserordentlich hohen Zinsschritte. Der Aktienmarkt handelt daraufhin mit starken Gewinnen. Doch Powell warnt zugleich: Der Job ist längst nicht getan. Valentin Ade , New York

Fed-Chef Jerome Powell bereitete den Markt auf ein langsameres Straffungstempo vor. Bild: EPA/Michael Reynolds/Keystone

Die US-Notenbank Fed ist offenbar dabei die gelpolitischen Zügel weniger straff zu ziehen. «Es ist sinnvoll, das Tempo unserer Zinserhöhungen zu drosseln», sagte Fed-Chef Jerome Powell in einer Rede am Mittwoch bei der Brookings Institution in Washington. Der Zeitpunkt dafür «könnte schon bei der Sitzung im Dezember kommen».