Die Inflationsrate in den USA war im Mai zwar auf 4,0 von 4,9% im April gesunken, blieb aber deutlich über der von der Fed angepeilten Stabilitätsmarke. Bild: Horacio Villalobos/Corbis via Getty Images

Weltweit führende Notenbanker sehen angesichts einer hartnäckig hohen Inflation noch kein Ende ihres Zinserhöhungskurses. Auf dem Geldpolitik-Forum der Europäischen Zentralbank (EZB) im portugiesischen Sintra äusserten die Chefs der grossen Zentralbanken in einer Diskussionsrunde am Mittwoch zugleich die Hoffnung, eine Endämmung der Teuerung ohne eine schwere Rezession zu erreichen.

Der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, schloss weitere Zinserhöhungen an den nächsten Sitzungen nicht aus. EZB-Präsidentin Christine Lagarde bekräftigte frühere Aussagen, dass die Euro-Notenbank die Schlüsselsätze wahrscheinlich im Juli erneut anheben werde. Das jährliche EZB-Forum in Sintra ist eine der wichtigsten Konferenzen für die Geldpolitik.

Powell könnte nachlegen

Eine Rezession in den USA sei zwar nicht das wahrscheinlichste Szenario, aber es sei «sicherlich möglich», sagte Fed-Chef Powell in der Diskussionsrunde. Es sei ein besseres Gleichgewicht in der Wirtschaft möglich, «ohne dass es zu einem wirklich schweren Abschwung kommt.» Es bestehe aber auch «eine beträchtliche Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Abschwung kommt», fügte er hinzu. Die US-Wirtschaft sei allerdings recht widerstandsfähig.

«Wir haben mit den Zinserhöhungen einen weiten Weg zurückgelegt», sagte Powell. Auch wenn das Fed noch keine Entscheidung über seinen künftigen Kurs getroffen habe, «würde ich eine Anhebung in aufeinanderfolgenden Sitzungen keineswegs vom Tisch nehmen», sagte er. Die nächste Fed-Sitzung ist für den 26. Juli angesetzt.

Das Fed legte nach zehn Erhöhungen in Folge zuletzt eine Pause ein und behielt die Leitzins-Spanne von 5 bis 5,25 % bei. Es will damit Zeit zum Sichten weiterer Konjunkturdaten gewinnen. Die Inflationsrate in den USA war im Mai zwar auf 4 von 4,9 % im April gesunken, blieb aber deutlich über der vom Fed angepeilten Stabilitätsmarke.

Lagarde noch nicht am Ende

EZB-Präsidentin Lagarde erkannte für den Euro-Raum noch nicht genug Anzeichen für eine Abschwächung des Preisschubs. «Wir sehen nicht genügend greifbare Beweise dafür, dass sich die zugrunde liegende Inflation - insbesondere die Inlandspreise - stabilisiert und sich nach unten bewegt», sagte sie in der Diskussionsrunde.

Lagarde zufolge hat die EZB noch eine Wegstrecke auf ihrem Straffungskurs zu gehen. Sie bekräftigte frühere Aussagen, dass die EZB wahrscheinlich im Juli die Zinsen erneut anheben werde, sollten die Grundannahmen Bestand haben.

Lagarde sagte, es sei möglich, dass die schwächelnde Wirtschaft der Eurozone in diesem Jahr in eine regelrechte Rezession abrutschen könnte. Sie betonte aber, dies sei nicht die Grunderwartung der EZB. Die Euro-Notenbank erhöhte Mitte Juni die Zinssätze bereits das achte Mal in Folge auf den höchsten Stand seit 22 Jahren. Mit dem jüngsten Schritt um einen viertel Prozentpunkt liegt der Einlagensatz, der an den Finanzmärkten aktuell der wichtigste Schlüsselzins ist, inzwischen bei 3,5 %.

Ausreisser Japan

Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, führte auf dem Podium aus, die unerwartete Anhebung der Zinssätze um 0,5 Prozentpunkte in der vergangenen Woche sei die Reaktion auf eine anhaltende Inflation und eine robuste Wirtschaft. Die Bank von England sehe derzeit keine Rezession voraus. Zum künftigen Kurs zur Senkung der Inflation sagte er: «Wir werden tun, was nötig ist.» Die Inflation im Vereinigten Königreich ist unter den G7-Ländern derzeit die höchste.

Eine deutlich andere Auffassung vertrat dagegen der Gouverneur der Bank von Japan (BOJ), Kazuo Ueda, auf dem Podium. Ueda sagte, die BOJ würde dann einen guten Grund sehen, von ihrer nachwievor lockeren Geldpolitik abzuweichen, wenn sie «einigermassen sicher» sei, dass sich die Inflation nach einer Phase der Mässigung bis 2024 beschleunigen werde. Während die Gesamtinflation in Japan bei über 3 % liege, halte die BOJ ihre Geldpolitik locker, weil die Kerninflation, in der schwankungsreiche Preise ausgeklammert sind, unter dem Ziel von 2 % bleibe.

REUTERS

