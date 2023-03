Inflation USA – Fed-Entscheidung über Umfang des Zinsschritts im März steht noch aus Laut Jerome Powell, Chef der US-Notenbank, ist noch nicht entschieden, wie hoch eine mögliche nächste Zinsanhebung ausfallen würde.

Jerome Powell am Mittwoch bei seiner Anhörung im Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses. Bild: Samuel Corum/Bloomberg

Die US-Notenbank Fed hat laut ihrem Chef Jerome Powell noch keine Entscheidung hinsichtlich des Umfangs der wahrscheinlichen nächsten Zinsanhebung im März gefällt. «Wir haben noch keine Entscheidung bezüglich der März-Sitzung getroffen», sagte Powell am Mittwoch bei seiner Anhörung im Finanzdienstleistungsausschuss des US-Repräsentantenhauses. Die Währungshüter würden dies erst tun, wenn sie die bis dahin noch erwarteten wichtigen Wirtschaftsdaten gesehen haben. «Wir befinden uns nicht auf einem vorher festgelegten Pfad», sagte Powell. Die Notenbank werde von den hereinkommenden Daten geleitet.

Am Dienstag hatte Powell bereits im Bankenausschuss des US-Senats einen höheren Zinsgipfel angedeutet. Die Fed sei bereit, das Tempo anzuziehen, falls die Gesamtheit der Daten eine schnellere Straffung erfordere, hatte er ausgeführt. Powell stellte dabei einen wahrscheinlich langen und holprigen Weg in Aussicht, um die Inflation zum Zielwert der Notenbank von 2% zurückzubringen.

Die Währungshüter hatten den Leitzins zuletzt nur um einen Viertel-Prozentpunkt angehoben – auf die Spanne von aktuell 4,50 bis 4,75%. An den Terminmärkten wird es inzwischen als wahrscheinlich erachtet, dass die Notenbank auf der kommenden Zinssitzung am 21. und 22. März den Leitzins um einen halben Prozentpunkt erhöhen wird. Die zuletzt veröffentlichten Wirtschaftsdaten waren stärker ausgefallen als erwartet. Dies deutet auch darauf hin, dass die Zinserhöhungen seit März 2022 im Umfang von insgesamt 4,5 Prozentpunkten die US-Konjunktur noch nicht ausreichend gebremst haben, um die Inflation deutlich nach unten zu drücken.

Die Fed will im Zuge des März-Treffens auch einen überarbeiteten Zinsausblick – in der Fachwelt «Dot Plot» genannt - vorlegen, der den Finanzmärkten als Orientierungshilfe für den weiteren geldpolitischen Kurs dient. An den Börsen wird aktuell damit gerechnet, dass die Fed den Zinsgipfel voraussichtlich im September bei etwa 5,6% erreichen wird. In ihrem Ausblick im Dezember hatte sie dagegen für Ende 2023 im Mittel noch ein Leitzinsniveau von 5,1% vorausgesagt.

