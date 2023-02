Börsenbericht vom 2. Februar 2023 – Schweizer Börse freundlich nach US-Zinsentscheid Der Schweizer Aktienmarkt strebt am Donnerstagvormittag weiterhin nach oben.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Schweizer Börse reagiert am Donnerstag verhalten positiv auf die US-Zinsentscheidung und die dazu begleitenden Kommentare. Die Zinserhöhung ist mit 25 Basispunkten wie erwartet ausgefallen und der Ausblick von Fed-Chef Jerome Powell fiel nicht falkenhafter aus als zuletzt «üblich». Dass die Kursgewinne hierzulande etwas kleiner als andernorts ausfallen, ist auf Abgaben in ABB und Roche nach Zahlen sowie bei den anderen beiden defensiven Schwergewichten Nestlé und Novartis zurückzuführen. Mit deutlichen Avancen fallen hingegen Technologiewerte auf.

Doch nun sind die Augen sind vor allem auf die Europäische Zentralbank (EZB) gerichtet, die am Nachmittag genauso wie die Bank of England ihren Zinsentscheid und Signale für die Zukunft abgibt. In den USA kommt spät am Abend der grosse Wurf in der Technologiebranche mit Resultaten von Amazon, Alphabet und Apple.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.00 Uhr um 1,45% auf 2234,08 Punkte. Der SMI notiert 0,23% fester auf 11'226,91 Punkten und der breite SPI legt um 0,41% auf 14'480,83 Zähler zu. Der SLI, bei dem die grössten Aktien nicht mit dem ganzen Gewicht enthalten sind, gewinnt mit plus 1,03% auf 1781,10 Zähler deutlich mehr. Bei seinen 30 Titeln gibt es 24 Gewinner und sechs Verlierer.

Allen voran ABB (-2,7%) werden nach Jahreszahlen verkauft. Analysten sprechen zwar von einem «insgesamt soliden» Abschluss, doch die Auftragsdynamik habe sich zum Jahresende hin abgeschwächt. Eine positive Überraschung sei zwar der hohe Reingewinn, hiess es. Doch verschiedene Sondereffekte würden das Bild verzerren. Nach dem bisher guten Lauf in 2023 (+14%) werde daher zu Gewinnmitnahmen geschritten.

Auch Roche (-1,1%) stehen nach Jahreszahlen auf den Verkaufszetteln. Der Pharmariese stellt sich nach dem Corona-Boom in den letzten Jahren auf einen Schrumpfkurs ein. Der zuletzt starke Rückgang der Covid-Verkäufe hatte laut Experten einen grösseren Einfluss auf die Rentabilität.

Einzig Julius Bär (+2,7%) stösst mit seinen Zahlen auf Anklang bei den Investoren. Der Vermögensverwalter verzeichnete in einem von rückläufigen Märkten geprägten Jahr ein laut Analysten «solides» Ergebnis. Gelobt wird einerseits das günstige Verhältnis zwischen Kosten und Erträgen, andererseits kommt aber auch der starke Nettoneugeldzufluss kurz vor Jahresende gut an.

UBS verteuern sich um 1,8%. Die im Nachgang zu den am Dienstag publizierten Jahreszahlen erlittenen Verluste sind damit ausgewetzt. Seither sind nach und nach mehr positive Analystenvoten für die Grossbank eingetroffen.

Partners Group fallen mit Kursgewinnen von 4,5% auf. Grund dafür ist laut Händlern die US-Notenbank Fed. Die Aussicht auf den Zinsgipfel mache Finanzierungen für den Asset Manager wieder besser kalkulierbar, sagte ein Börsianer.

Die Schweizer Technologiewerte wandeln auf den Pfaden der Nasdaq, die am Vorabend an der Wallstreet ein Kursfeuerwerk gezündet hatten. Geringere Rezessionssorgen und niedrige Zinserhöhungen sowie gute Geschäftszahlen gelten als die wichtigsten Treiber. Dazu kommen massenweise gute Unternehmensergebnisse - und auf solche wird auch Amazon, Alphabet und Apple gehofft. Und um diese Party nicht zu verpassen, wird jetzt schon gekauft. «Fear of missing out», sagte ein Marktbeobachter.

Am Vormittag fallen daher vor allem AMS Osram (+7,9%), VAT (+5,1%), Temenos (+3,5%) und Logitech (+2,1%) mit Avancen auf. In den hinteren Reihen notieren Comet (+5,4%), U-Blox (+3,0%) und Sensirion (+2,3%) höher.

Straumann springen um deutliche 7,2% an. Händler verweisen auf starke Zahlen des US-Mitbewerbers Align Technology. Dass der Uhrenhersteller Swatch die Dividende anheben will, wird zudem mit einer Avance von 0,5% honoriert.

Im breiten Markt verteuern sich die Valoren der Onlineapotheke Zur Rose um 7,7%. Marktbeobachter verweisen auf Berichte in einem Apotheken-Fachblatt, wonach in Deutschland die Nutzung der elektronischen Gesundheitskarte zum Einlösen von E-Rezepten näherrücken soll. Es ist nicht der erste Anlauf, das E-Rezept beim nördlichen Nachbarn zu etablieren. Zuletzt hatten technische Probleme immer wieder Steine in den Weg gelegt.

Energiedienst ziehen um 1,6% an. Der Stromversorger hat einen deutlichen Anstieg des Betriebsgewinns in Aussicht gestellt. Berner Kantonalbank (+0,2%) notieren nach Jahreszahlen unauffällig.

Bonds Schweiz: Im Aufwind nach US-Zinserhöhung - Ruhiger Handel vor EZB

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Donnerstag fester. Im Gegenzug sinken die Swapsätze und die Renditen. Das Geschäft verläuft laut Händlern vor der Bekanntgabe den Zinsentscheidungen der Bank of England und der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Nachmittag in ruhigen Bahnen.



Rückenwind erhalten die Obligationen von der US-Notenbank Fed. Diese hob die Leitzinsen am Mittwochabend zwar wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte an und stellte zudem weitere Anhebungen in Aussicht. Allerdings sei ihm damit nicht gelungen, die Märkte vollends zu überzeugen, hiess es. «Am Markt werden nun bereits ab Sommer Zinssenkungen des Fed eingepreist. Das ist doch viel zu früh», meinte ein Händler. Denn vor allem die Kerninflation dürfte hartnäckig hoch bleiben.



Doch nun warteten die Marktteilnehmer zunächst auf die geldpolitischen Entscheidungen der EZB um 14.15 Uhr. Diese dürfte den Leitzins erneut um 50 Basispunkte (BP) anheben. Spannend bleibe dabei, welche Signale Notenbankchefin Christine Lagarde für das weitere Vorgehen geben werde, heiss es. Zuletzt hatten eine Reihe von Notenbankvertretern auch für den März einen grösseren Zinsschritt in Aussicht gestellt. Die EZB dürfte zudem Details zu ihrem geplanten Bilanzabbau bekannt geben, der ebenfalls als geldpolitische Straffung interpretiert werden kann. Schon vorher um 13.00 Uhr wird die BoE ihren Zinsbeschluss bekanntgeben. Erwartet wird ebenfalls eine Straffung um 50 BP.



Dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) ausserterminlich ebenfalls eine Zinserhöhung verkünden könnte, wird am Markt als eher unwahrscheinlich eingestuft. Doch auch die SNB werde die Zinsschraube weiter anziehen, nämlich bei der geldpolitische Sitzung im März. Die Prognosen liegen bei 25 bis 50 BP.



Der Primärmarkt wurde am Berichtstag bisher nicht beansprucht und daher ist es auch am Sekundärmarkt recht ruhig. Kommende Woche stehen dann aber Transaktionen der Pfandbriefbank und der Eidgenossenschaft auf dem Programm.



Der März-Conf-Future notiert gegen 13.00 Uhr um 46 BP höher auf 142,82%, gehandelt sind 34 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 107 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index gewinnt 40 BP auf 125,91% nach +22 BP am Vortag.



Bisher ist lediglich für den Eidgenossen 1,5%/2025 ein tieferer Kurs rapportiert. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,980 und die der zehnjährigen mit 1,282% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz sinkt auf 1,207 von 1,243% am Vortag.

Euro fällt knapp unter 1.10 $ – EUR/CHF nahe Parität

Der Euro ist am Donnerstag knapp unter die Marke von 1.10 $ gerutscht. Seine deutlichen Kursgewinne vom Vorabend konnte er jedoch grösstenteils verteidigen. Am Mittag notiert der Kurs der Gemeinschaftswährung auf 1.0994 $. Der Euro hatte in der Nacht noch mit 1.1033 $ den höchsten Stand seit Anfang April erreicht.

Zum Schweizer Franken hat der Dollar einen Teil der Verluste aufgeholt und kostet aktuell 0.9096 Fr. Vor 24 Stunden wurde der Greenback noch zu 0.9155 Fr. gehandelt. Derweil hat sich das EUR/CHF-Paar minimal erholt und wird mit 0.9998 nahe der Parität gehandelt.

Rückenwind erhielt der Euro am Mittwochabend. Die US-Notenbank Fed hob ihre Leitzinsen wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte an und stellte zudem weitere Anhebungen in Aussicht. Fed-Chef Jerome Powell sei es jedoch nicht gelungen, die Märkte vollends zu überzeugen, erklärte Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. «Man kann nicht immer einen starken Tag haben.» Der US-Dollar gab während Powells Auftritt deutlich nach, der Euro profitierte.

Der Devisenmarkt wartet jetzt vor allem auf die geldpolitischen Entscheidungen der EZB, die um 14.15 Uhr veröffentlicht werden. Die EZB dürfte ihren Leitzins erneut um 0,50 Prozentpunkte anheben. Spannend bleibt, welche Signale Notenbankchefin Christine Lagarde für das weitere Vorgehen gibt. Zuletzt hatten eine Reihe von Notenbankvertretern auch für den März einen grösseren Zinsschritt in Aussicht gestellt. Die EZB dürfte zudem Details zu ihrem geplanten Bilanzabbau bekannt geben, der ebenfalls als geldpolitische Straffung interpretiert werden kann.

Bereits um 13.00 Uhr wird die britische Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt geben. Auch hier wird eine Zinserhöhung um 0,50 Prozentpunkte erwartet. Dies gilt aber als nicht ganz so sicher. Die Herausforderungen für die Bank of England (BoE) sind noch grösser als für die anderen Notenbanken. Einerseits ist die Inflationsrate immer noch im zweistelligen Bereich, andererseits sind die Konjunkturprognosen für das laufende Jahr besonders schwach. Die Auswirkungen des Brexits und eine Streikwelle belasten die Wirtschaft. Sollte die BoE einen vorsichtigeren Kurs signalisieren, dürfte das Pfund unter Druck geraten.

Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete im Mittagshandel 82.72 $. Das waren zwölf Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um einen Cent auf 76.40 $.

Der kräftige Preisrückgang vom Mittwoch setzte sich damit vorerst nicht fortgesetzt. Eine Kursschwäche des US-Dollar stützte die Notierungen am Ölmarkt. Wertet der Dollar ab, werden in der US-Währung gehandelte Rohstoffe wie Erdöl für Investoren aus anderen Währungsräumen günstiger. In der Folge steigt die Nachfrage, was den Rohölpreisen Auftrieb verleiht.

Auf der Angebotsseite spricht einiges für eine zunächst stabile Lage. Die im Ölverbund Opec+ zusammengeschlossenen Förderstaaten machen derzeit keine Anstalten, ihre Förderpolitik entscheidend zu verändern. Am Mittwoch empfahl ein wichtiges Komitee, den Förderkurs zunächst beizubehalten. Die rund 20 Länder der Opec+ werden von den grossen Förderstaaten Saudi-Arabien und Russland angeführt.

Wallstreet erfreut über moderate Zinsanhebung

Am Mittwoch reagierten die US-Börsen erfreut auf die moderate Zinsanhebung der Notenbank. Der Dow Jones Industrial verliess im Verlauf des Tages die roten Zahlen und verabschiedete sich mit 0,02% im Plus bei 34’092,96 Punkten. Der S&P 500 legte am ersten Börsentag im Februar 1,05% zu und schloss bei 4119,21 Zählern. Und der Nasdaq 100 kletterte um 2,16% nach oben und notierte am Schluss bei 12’363,1 Punkten.

Zu den grössten Gewinnern zählen die Titel des Chipherstellers AMD mit einem Zuwachs von 12,6%. Das Unternehmen konnte vom starken Geschäft mit Rechenzentren sowie der Luftfahrt- und der Autoindustrie profitieren. Die Sparprogramme des Paketzustellers FedEx überzeugten die Anleger, die Valoren gewannen 4,3%.

Ebenfalls zugelegt hat das Fitnessunternehmen Peloton, das mit einer Umsatzprognose positiv überrascht hat: +26,5%. Die Erwartungen übertroffen hat der Nahrungsmittelhersteller Mondelez, dessen Titel knapp 2% gestiegen sind.

Um 9,3% nach unten sind die Titel des Game-Herstellers Electronic Arts gerutscht. Die Anleger haben sich vom Ausblick auf das laufende Quartal enttäuscht gezeigt.

Aktien Asien/Pazifik: Durchwachsene Entwicklung trotz starker Vorgaben

Trotz der Gewinne an der Wallstreet haben die asiatischen Börsen am Donnerstag nur verhalten tendiert. Die Gewinner überwogen zwar, doch einige Handelsplätze lagen im Minus.



Technologielastigere Märkte wie Südkorea und Taiwan profitierten von der Stärke der Nasdaq. Zudem hatte der Facebook-Konzern Meta trotz eines Umsatzrückgangs besser als von Analysten erwartet abgeschnitten.



An den übrigen Börsen machten sich unterdessen erste Bremsspuren bemerkbar. Damit scheint das Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA bereits mit dem Anstieg seit Jahresbeginn eingepreist zu sein. «Wenn es also nicht zu einem weiteren plötzlichen Inflationsanstieg kommt, dürfte der heutige <kleine> Zinsschritt der Anfang vom Ende des Zinserhöhungszyklus gewesen sein», interpretierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank die jüngste Anhebung in den USA.



Zweifel an der optimistischen Auslegung der US-Notenbanksitzung durch die US-Märkte äusserte dagegen Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. «Die Aussagen, dass die Fed wohl noch mindestens zweimal erhöhen und in diesem Jahr nicht senken wird, wurden von den Börsen schlichtweg ignoriert», warnte Altmann. Daher werde der überbordende Optimismus an der Wallstreet mehr und mehr zum Risiko. Die Stimmung näher sich langsam «extremer Gier», was in der Vergangenheit oft eine zuverlässige Warnung gewesen sei.



Der japanische Nikkei 225 schloss mit 0,2% Gewinn auf 27’402,05 Punkte, der australische S&P ASX 200 endete 0,13% höher mit 7511,65 Punkten.



Noch weniger liessen sich die chinesischen Börsen von den US-Vorgaben inspirieren. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen verlor 0,32% auf 4182,42 Punkte. In Hongkong tendierte der Hang-Seng-Index zuletzt kaum verändert. Leichte Abgaben verzeichnete zudem der indische Markt.

