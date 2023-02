Börsenbericht vom 2. Februar 2023 – Fed geben Schweizer Börse Schub nach vorne Der Schweizer Aktienmarkt strebt am Donnerstag zu Handelsbeginn nach oben.

Die US-Notenbank hat am Vorabend das abgeliefert, was erhofft wurde: Eine Erhöhung des Leitzins um «nur» 0,25 Prozentpunkte. In dem Communiqué des Fed gab es zwar noch keine Hinweise auf ein unmittelbar bevorstehendes Ende der Zinserhöhungen, dennoch hoffen nun viele Marktteilnehmer auf ein baldiges Ende des Zyklus'. Der wichtigste Satz von Fed-Chef Powell lautete nämlich: «Der Disinflationsprozess kommt in Gang».

Die Augen sind nun vor allem auf die Europäische Zentralbank (EZB) gerichtet, die am Nachmittag genauso wie die Bank of England ihren Zinsentscheid und Signale für die Zukunft abgibt. Ausserdem steht die Berichtssaison in der Schweiz im Fokus - mit u.a. Resultaten von ABB, Roche und Julius Bär. Vor allem Abgaben in den grosskapitalisierten Roche-Bons begrenzen aber die Gewinne des SMI nach oben. In den USA kommt spät am Abend der grosse Wurf in der Technologiebranche mit Resultaten von Amazon, Alphabet und Apple.

Der FuW Swiss 50 Index notiert um 9.10 Uhr um 1,16% höher auf 2’227.78 Punkte. Der SMI steigt um 0,12% auf 11'211,24 Punkte und der breite SPI um 0,32% auf 14'466,88 Zähler. Der SLI, bei dem die grössten Aktien nicht mit dem ganzen Gewicht enthalten sind, legt mit plus 0,69% auf 1774,98 Zähler deutlich stärker zu. Von seinen 30 Titeln gibt es 24 Gewinner und sechs Verlierer.

ABB werden nach Jahreszahlen (-2,2%) verkauft. Analysten sprechen zwar von einem «insgesamt soliden» Abschluss, doch die Auftragsdynamik habe sich zum Jahresende hin abgeschwächt. Eine positive Überraschung sei zwar der hohe Reingewinn, hiess es. Doch verschiedene Sondereffekte würden das Bild verzerren. Nach dem bisher guten Lauf in 2023 (+14%) werde daher zu Gewinnmitnahmen geschritten.

Auch Roche (-1,2%) werden nach Jahreszahlen verkauft. Der Pharmariese stellt sich nach dem Corona-Boom in den letzten Jahren auf einen Schrumpfkurs ein. Der zuletzt starke Rückgang der Covid-Verkäufe hatte laut Experten einen grösseren Einfluss auf die Rentabilität.

Einzig Julius Bär (+2,0%) stösst mit seinen Zahlen auf Anklang bei den Investoren. Der Vermögensverwalter verzeichnete in einem von rückläufigen Märkten geprägten Jahr ein laut Analysten «solides» Ergebnis. Gelobt wird einerseits das günstige Verhältnis zwischen Kosten und Erträgen, andererseits kommt aber auch der starke Nettoneugeldzufluss kurz vor Jahresende gut an.

In den USA hatten vor allem die US-Technologiewerte von der Aussicht auf ein nahendes Ende der Zinserhöhungen profitiert. Hierzulande werden insbesondere AMS (+5,4%), Logitech (+2,2%), Temenos (+3,3%) und VAT (+3,8%) gekauft. Als Stimmungstreiber kommen die am Vorabend veröffentlichten, starken Zahlen des Social-Media-Konzerns Meta hinzu.

Straumann fallen mit einem Kursplus von 5,3% ebenfalls auf. Händler verweisen auf starke Zahlen des US-Mitbewerbers Align Technology. Dass der Uhrenhersteller Swatch die Dividende anheben will, wird zudem mit einer Avance von 0,7% honoriert.

Euro hält sich über 1.10 $ - EUR/CHF nähert sich Parität

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel über der Marke von 1.10 $ gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1.1011 $ und damit in etwa so viel wie im asiatischen Handel. Vor der Leitzinsentscheidung in den USA am Vorabend hatte der Kurs noch bei gut 1.09 gelegen.



Zum Schweizer Franken hat der Dollar ebenfalls deutlich auf zuletzt auf 0.9073 nachgegeben. Innert 24 Stunden hat sich der «Greenback» somit um fast einen Rappen verbilligt. Das ergibt für das EUR/CHF-Paar einen Wert von 0.9989 - die Parität rückt also wieder in Griffweite.



Rückenwind erhielten Franken und Euro am Mittwochabend. Die US-Notenbank Fed hob ihre Leitzinsen wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte an und stellte zudem weitere Anhebungen in Aussicht. Fef-Chef Jerome Powell sei es jedoch nicht gelungen, die Märkte vollends zu überzeugen, erklärte Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. «Man kann nicht immer einen starken Tag haben.» Der US-Dollar gab während Powells Auftritt deutlich nach, der Euro profitierte.



Am Donnerstag stehen zwei weitere geldpolitische Ereignisse von grosser Bedeutung auf dem Programm. In der Eurozone entscheidet die EZB über ihren Kurs, in Grossbritannien trifft die Bank of England ihre Zinsentscheidung. Von beiden Notenbanken werden weitere Straffungen erwartet, um der hohen Inflation Einhalt zu gebieten. Die EZB dürfte zudem Details zu ihrem geplanten Bilanzabbau bekannt geben, der ebenfalls als geldpolitische Straffung interpretiert werden kann.



Ölpreise erholen sich leicht

Die Ölpreise haben sich am Donnerstagmorgen etwas von ihren deutlichen Abschlägen vom Vortag erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83.21 $. Das waren 37 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 44 Cent auf 76.85 $.



Nachdem die Ölpreise am Mittwoch zunächst deutlich gefallen waren, kam ab dem Abend etwas Unterstützung durch den schwächeren US-Dollar. Wertet der Dollar ab, werden in der US-Währung gehandelte Rohstoffe wie Erdöl für Investoren aus anderen Währungsräumen günstiger. In der Folge steigen die Nachfrage und die Rohölpreise.



Auf der Angebotsseite spricht einiges für eine zunächst stabile Lage. Der grosse Ölverbund Opec+ macht derzeit keine Anstalten, seine Förderpolitik entscheidend zu verändern. Am Mittwoch empfahl ein wichtiges Komitee, den Förderkurs zunächst beizubehalten. Die rund 20 Länder der Opec+ werden von den grossen Förderstaaten Saudi-Arabien und Russland angeführt.

Wallstreet erfreut über moderate Zinsanhebung

Am Mittwoch reagierten die US-Börsen erfreut auf die moderate Zinsanhebung der Notenbank. Der Dow Jones Industrial verliess im Verlauf des Tages die roten Zahlen und verabschiedete sich mit 0,02% im Plus bei 34’092,96 Punkten. Der S&P 500 legte am ersten Börsentag im Februar 1,05% zu und schloss bei 4119,21 Zählern. Und der Nasdaq 100 kletterte um 2,16% nach oben und notierte am Schluss bei 12’363,1 Punkten.

Zu den grössten Gewinnern zählen die Titel des Chipherstellers AMD mit einem Zuwachs von 12,6%. Das Unternehmen konnte vom starken Geschäft mit Rechenzentren sowie der Luftfahrt- und der Autoindustrie profitieren. Die Sparprogramme des Paketzustellers FedEx überzeugten die Anleger, die Valoren gewannen 4,3%.

Ebenfalls zugelegt hat das Fitnessunternehmen Peloton, das mit einer Umsatzprognose positiv überrascht hat: +26,5%. Die Erwartungen übertroffen hat der Nahrungsmittelhersteller Mondelez, dessen Titel knapp 2% gestiegen sind.

Um 9,3% nach unten sind die Titel des Game-Herstellers Electronic Arts gerutscht. Die Anleger haben sich vom Ausblick auf das laufende Quartal enttäuscht gezeigt.

Gemischtes Bild an asiatischen Börsen

In Asien sorgt der Zinsentscheid der Federal Reserve Bank bislang nicht für grosse Sprünge an den Börsen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notiert mit 0,24% leicht im Plus. Hingegen rutscht der chinesische CSI 300 mit 0,38% ins Minus. Der Shanghai Composite legt marginal zu, um 0,07%. In Hongkong macht der Hang Seng 0,09% an Boden gut. Und der koreanische Leitindex Kospi steigt um 1% nach oben.

