Aktie im Blickpunkt – FedEx steigen dank guter Aussichten Zwar sinken Umsatz und Gewinn der US-Logistikgruppe im dritten Quartal. Dank übertroffener Erwartungen und eines optimistischen Ausblicks steigt die Aktie dennoch.

Die Betriebskosten sind besonders wegen der Einsparungen im Transport 5% auf 21,1 Mrd. $ gefallen. Bild: Victor J. Blue/Bloomberg

Trotz des deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgangs sind FedEx nachbörslich mehr als 8% gestiegen. Der amerikanische Paketzusteller hat mit den Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 die Erwartungen beim Gewinn übertroffen. Das im September 2022 angekündigte Sparprogramm hat sich in den ausgewiesenen Zahlen niedergeschlagen. Dementsprechend hat das Unternehmen mit Sitz in Memphis, Tennessee, die Gewinnaussichten für das Gesamtjahr erhöht, was bei den Anlegern gut angekommen ist.

«Wir haben weiterhin mit Nachdruck an der Verbesserung der Effizienz gearbeitet, und unsere Kostenmassnahmen greifen, was zu einem verbesserten Ausblick für das laufende Geschäftsjahr führt», hat FedEx-CEO Raj Subramaniam in der Medienmitteilung verlauten lassen.

Sparprogramm zahlt sich aus

Für die drei Monate von Dezember bis Februar hat FedEx im Vorjahresvergleich einen 6% tieferen Umsatz von 22,2 Mrd. $ ausgewiesen. Die im September gemachten Versprechen sind eingehalten worden und die Gesamtausgaben für das dritte Quartal sind deutlich gesunken. Insbesondere wegen den 14% tieferen Kosten im Transport sind die Betriebskosten 5% auf 21,1 Mrd. $ gefallen.

Die Ergebnisse sind gemäss FedEx besonders von einer anhaltenden Nachfrageschwäche aber auch der weltweit hohen Inflation beeinträchtigt worden. Letztere hat das Unternehmen aber durch Preissteigerungen und Kosteneinsparungsmassnahmen teilweise gemildert. Es will weitere weitere volumenbezogene und strukturelle Kostensenkungsmassnahmen durchführen, um die negativen Auswirkungen der anhaltenden Nachfrageschwäche abzufedern.

Unter dem Strich ist der Reingewinn zwar 31% auf 771 Mio. $ (währungsbereinigt 865 Mio. $) gefallen. Damit hat der Konzern die Markterwartungen aber dennoch übertroffen. Daneben sorgt insbesondere die Prognosesteigerung im Gewinn pro Aktie auf 13.80 bis 14.40 $ (vorher 12.50 bis 13.50 $) bei den Aktionären für gute Stimmung.

Analysten sind uneinig

Nach der Veröffentlichung der Drittquartalszahlen haben viele Analysten ihre Einschätzungen bestätigt. So raten unter anderem Goldman Sachs, Barclays und Citi noch immer zum Kauf. Während Morningstar die Titel von «Kaufen» auf «Halten» abgestuft hat, würden beispielsweise JPMorgan, Morgan Stanley und Wells Fargo die Aktien weiterhin halten. Bei einem durchschnittlichen Kursziel von 223.63 $ sagen die Experten den Valoren ein Ertragspotenzial von etwas mehr als 9% nach. Seit Jahresbeginn haben FedEx über 17% zugelegt. Damit haben sie deutlich besser abgeschnitten als der Index der 500 grössten kotierten US-Gesellschaften, der im selben Zeitraum nur rund 3,5% avanciert ist.

Giuliano Ligi ist als Redaktionsassistent seit 2019 vor allem für den Börsenbericht sowie die Aktie im Blickpunkt zuständig. Mehr Infos

