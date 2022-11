Der Chart des Tages – Fehleinschätzung als einzige Konstante Seit Monaten wird die baldige Umkehr bei der Inflation prognostiziert, aber vergeblich. Andreas Neinhaus

Quelle: DNB

Der heutige Chart ist einem Referat entnommen, das der niederländische Notenbankpräsident Klaas Knot vergangenen Freitag in Frankfurt gehalten hat. Er zeigt den Durchschnitt der Inflationsprognosen von Wirtschaftsforschern und Investmentprofis, den Survey of Professional Forecasters. Die Europäische Zentralbank stellt ihn regelmässig zusammen.

Gegenwärtig wird vorausgesagt, dass die Inflation im Euroraum Ende des Jahres den Höhepunkt erreicht und danach abnehmen wird. Schaut man sich den Chart an, bekommt man intuitiv Zweifel an diesem Szenario. Experten haben in der Vergangenheit stets vorhergesagt, dass die Teuerung im folgenden Quartal noch einmal zunehme und danach falle. Stets lagen sie damit falsch.

Knot nimmt dieses Beispiel zum Anlass, um davor zu warnen, sich in Sicherheit zu wiegen. Man dürfe die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen. Ende der Sechzigerjahre habe sich bereits abgezeichnet, dass die Inflationserwartungen aus dem Gleichgewicht gerieten, aber die Zentralbanken hätten nichts dagegen unternommen. Und damit die inflationären Siebzigerjahre mitverschuldet. Die EZB müsse bei der Verfolgung des Preisstabilitätsziels resolut bleiben, betont er.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.