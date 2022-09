Reform der Altersvorsorge – Fehler der Pensionskassen korrigieren Frauen erhalten im Medianwert rund 40% niedrigere Pensionskassenrenten als Männer. Wie der Missstand verbessert werden kann. Thomas Hengartner

Die Gastronomie gehört zu den Branchen mit vielen Teilzeitbeschäftigten. Deren berufliche Vorsorge gilt es zu verbessern, ohne die Arbeitgeber übermässig zu belasten. Bild: Keystone



Der Angleichung des Rentenalters für Frauen hat am Wochenende nur eine hauchdünne Mehrheit zugestimmt. Dass fast die Hälfte dagegen waren, hängt nicht an der AHV. Sie zahlt beiden Geschlechtern ähnlich grosse Rentenbeträge. Die klaffende Lücke entsteht bei der beruflichen Vorsorge in der Pensionskasse.