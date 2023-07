Kunde in den USA – Feintool erhält Grossauftrag Die Industriegruppe soll Statoren und Rotoren für den elektrischen Hauptantrieb liefern. Das Auftragsvolumen liegt im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Die Industriegruppe Feintool hat einen neuen Grosskunden in den USA an Land gezogen. Die Bestellung des Auftragsfertigers für Elektroantriebe hat ein Volumen im dreistelligen Millionen Euro Bereich, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst.



Der Auftrag beinhaltet den Angaben zufolge die Lieferung von Statoren und Rotoren für den elektrischen Hauptantrieb. Seine Laufzeit beträgt sechs Jahre.



Insgesamt sei die Produktion von über 800'000 Rotor-Stator-Sets für in Europa hergestellte Elektroautos geplant. Die Antriebskomponenten würden ab dem zweiten Semester 2026 in einem der Werke der Geschäftseinheit Stamping produziert, heisst es weiter. Dabei komme erstmals auch die Klebetechnologie Glulock Multidot zum Serieneinsatz.

