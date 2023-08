Analyse zu den Halbjahreszahlen – Feintool erwartet Besserung Der Metallverarbeiter legt trotz diverser Erschwernisse ordentliche Semesterzahlen vor. Christian Braun

In Europa ist die Profitabilität von Feintool unter anderem durch geringere Produktionsmengen belastet worden. Bild: ZVG/Feintool

Von Zuversicht geprägt sei der Blick auf die zweite Jahreshälfte, heisst es im Ausblick von Feintool. Verwiesen wird dabei auf positive Entwicklungen in Asien und den USA. In Europa will die Industriegruppe «die notwendigen Preisverhandlungen im weiteren Jahresverlauf fortsetzen und zu einem guten Abschluss führen». Der Jahresausblick für den Umsatz wird von 850 auf 850 bis 900 Mio. Fr. angehoben, das Margenziel von rund 10% für den Ebitda und rund 3% für den Ebit hat Bestand.