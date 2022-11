Elektromobilität – Feintool gewinnt neuen Grosskunden Der Metallverarbeiter hat mit einem europäischen Autobauer einen Mehrjahresvertrag für die Zulieferung von Komponenten für Elektromotoren abgeschlossen.

Produziert werden sollen diese Komponenten ab dem ersten Quartal 2025 in einem Werk in Deutschland. Bild: Gaetan Bally/KEYSTONE

Der Metallverarbeiter Feintool hat einen neuen Grosskunden gewonnen. Ein nicht namentlich genannter europäischer Automobilhersteller werde künftig wichtige Komponenten für Elektromotoren beim Berner Unternehmen bestellten, hiess es in einer Mitteilung vom Dienstag.



Der Auftrag erstrecke sich über mehrere Jahre und habe insgesamt ein Volumen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, so das Communiqué weiter. Konkret werde Feintool Rotoren und Statoren liefern, also wichtige Antriebskomponenten von Elektromotoren.



Produziert werden sollen diese Komponenten laut den Angaben ab dem ersten Quartal 2025 in einem Werk in Deutschland. Die Bauteile von Feintool bildeten dann das Herzstück für die neueste Generation von Elektromotoren des Automobilherstellers. Sie sollen gemäss Mitteilung dazu beitragen, den Wirkungsgrad des Elektromotors und damit die Reichweite des Autos zu erhöhen.



Mit dem Auftrag werde die Marktposition von Feintool als einem der führenden Hersteller von Rotoren und Statoren in Europa ausgebaut, lässt sich Konzernchef Knut Zimmer zitieren. Der Wachstumskurs im Bereich der Elektromobilität, welcher durch die Übernahme der Kienle + Spiess-Gruppe Anfang 2022 eingeschlagen wurde, werde somit bekräftigt.



