Auf Expansionskurs – Feintool sichert sich neuen Grossauftrag in China

Die Industriegruppe Feintool hat einen neuen Auftrag aus China erhalten. Dieser werde dem Unternehmen in den nächsten Jahren einen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich einbringen, teilte dieses am Donnerstag mit.

Zusammen mit dem Kunden, einem «namhaften Brennstoffzellenhersteller», dessen Name nicht genannt wird, habe man eine neue Generation von Brennstoffzellen entwickelt. Feintool stellt dafür Bipolarplatten her, die laut Mitteilung das Herzstück der Brennstoffzellen bilden, welche vor allem in Bussen und Nutzfahrzeugen zum Einsatz kommen werden. Feintool sei bereits Entwicklungspartner des Kunden, der sechs Niederlassungen in China habe.

Die Bipolarplatten seien in Lyss entwickelt worden, wo nun bis Oktober 2023 die Prototypen gefertigt würden. 2024 beginne dann die Produktion der Bipolarplatten am chinesischen Standort in Taicang in der Nähe von Shanghai in Gross-Serie, heisst es.

Dafür habe man am Standort in Zusammenarbeit mit dem deutschen Kooperationspartner Sitec zwei Produktionslinien für eine Kapazität von bis zu zehn Millionen Bipolarplatten pro Jahr aufgebaut. Der Grossauftrag werde voraussichtlich Ende 2024 bereits eine Produktionslinie voll auslasten.

