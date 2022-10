Übernahme von Valora – Femsa hat alle Bewilligungen für den Kauf Das mexikanische Unternehmen kann den Kioskkonzern offiziell am 7. Oktober übernehmen.

Femsa hatte Anfang Juli eine Offerte von rund 1,1 Mrd. Fr. für Valora auf den Tisch gelegt. Bild: Christian Beutler/Kexystone

Der Verkauf des Kioskkonzerns Valora dürfte demnächst in trockenen Tüchern sein. Die mexikanische Femsa hat nun alle behördlichen Genehmigungen für die Abwicklung des öffentlichen Kaufangebots erhalten. Der Vollzug wird am 7. Oktober 2022 erfolgen, teilte Femsa am Montag mit.

Der mexikanische Grosskonzern hatte Anfang Juli eine Offerte von rund 1,1 Mrd. Fr. für Valora auf den Tisch gelegt. Denn Femsa will den Markt für den kleinflächigen Detailhandel in Europa aufmischen – weitere Akquisitionen sind geplant.

AWP

