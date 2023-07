Sommerlektüre – Ferienzeit ist Lesezeit Diese Bücher empfiehlt die FuW-Redaktion für den Sommer, Teil 1. Mara Bernath Sylvia Walter Andreas Neinhaus

Sie lesen gerne, sind sich aber unschlüssig, welches Buch Sie als nächstes aufschlagen sollen? Die FuW-Redaktion weiss Rat. Bild: Aurelie and Morgan David de Loss/Image Source/Getty Images

Ob Sie auf dem Weg an die Feriendestination, am Strand, in der Berghütte oder auf dem eigenen Balkon alles um sich herum vergessen wollen: Die Redaktion von «Finanz und Wirtschaft» hat für Sie Bücher zusammengestellt, durch deren Lektüre Sie genau das erreichen. Nicht alle, aber einige davon mit Bezug zur Finanzwelt. Viel Lesevergnügen!

Hier finden Sie Teil 2 und Teil 3 der diesjährigen Sommerlektüre Sommerlektüre Ferienzeit ist Lesezeit Sommerlektüre Ferienzeit ist Lesezeit

Die seltsamsten Menschen der Welt – Wie der Westen reichlich sonderbar und besonders reich wurde

Worum geht es: Es gibt einen Menschenschlag, der sich von allen anderen unterscheidet. Dabei handelt es sich nicht um Fidschi-Insulaner, chinesische Reisbauern oder den Hadza-Stamm in Tansania – all diese Bevölkerungsgruppen kommen in Joseph Henrichs Werk auch vor – sondern vielmehr sind es die Bewohner des industrialisierten Westens. Analytisches Denken, Individualismus, Fleiss und Selbstbeherrschung prägen das westliche Dasein. Das englische Original trägt den Titel: «The Weirdest People in the World», das Akronym Weird steht dabei für: Western, Educated, Industrialized, Rich und Democratic.

Darum geht es wirklich: Der preisgekrönte Harvard Anthropologe Henrich zeichnet mit viel Wissen, Experimenten und unterhaltsamen Elementen die Menschheitsgeschichte nach. Oft erkennt man sich als «weird person» wieder. Der Faible des Westens für Individualismus, für Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit und nicht zuletzt die christlichen Normen prägen die kulturgeschichtliche Entwicklung. Die Thesen werden immer wieder durch Grafiken illustriert. Der Autor erzählt wenig akademisch, fast schon hemdsärmlig und unterhaltsam, wie der Westen zu dem wurde, was er heute ist.

Geeignet für: Geschichtsinteressierte Leser, die sich gerne durch soziologische und historische Daten durchkauen. Das umfangreiche Werk ist auch gut häppchenweise lesbar.

Details zum Buch Autor: Joseph Henrich

Originaltitel: The Weirdest People in the World

Aus dem Englischen von: Frank Lachmann und Jan-Erik Strasser

Verlag: Suhrkamp

Erstmals erschienen:März 2022

Anzahl Seiten: 918

Preis: ab 30 Fr.

Nostalgia

Worum geht es: Nach fünfundvierzig Jahren Abwesenheit im Ausland kehrt Felice Lasco in seine Geburtsstadt ­Neapel zurück, um seine Mutter zu pflegen. Dort holt ihn die Vergangenheit ein, vor allem die schwierige Freundschaft zu einem damaligen Kleinkriminellen und jetzigen Lokal-Camorristen, für den Lasco eine Gefahr darstellt.

Darum geht es wirklich: Das Wort Nostalgia (Nostalgie) setzt sich aus den beiden altgriechischen Begriffen «nòstos», Rückkehr, und «álgos», Schmerz, zusammen. In seinem letzten und einzigen ins Deutsche übersetzten Roman schreibt der italienische Schriftsteller Ermanno Rea (1927–2016) über Erinnerung, über Schuld und Verzeihen. Felice Lasco steht zwar im Mittelpunkt, aber der wahre Protagonist der Geschichte ist das heruntergekommene einstige Handwerkerviertel Sanità im Zentrum Neapels. Der Autor bezeichnet es an einer Stelle als Tragödie. Lasco wird von der Sehnsucht nach dem Gestern ­getrieben und übersieht dabei die harte Realität des Heute.

Geeignet für: Neapelliebhaber und alle, die sich bisher nur über Weltbestseller («Meine geniale Freundin») oder Erfolgsserien («Suburra») ein Bild von der schwierigen Realität der Millionenstadt am Vesuv gemacht haben. Dieses Buch gewährt einen subtileren, aber deshalb nicht weniger eindrücklichen Einblick.

Details zum Buch Autor: Ermanno Rea

Originaltitel: Nostalgia

Aus dem Italienischen von: Klaudia Ruschkowski

Verlag: Marix – Verlagshaus Römerweg

Erstmals erschienen: April 2022

Anzahl Seiten: 288

Preis: ab 26.70 Fr.

Plädoyer für die EU – Warum es sie braucht und warum die Schweiz ihr beitreten sollte

Worum geht es: Trotz des Titels, der nach einem Meinungsartikel klingt, ist «Plädoyer für die EU» nicht unkritisch gegenüber der Europäischen Union. Auf knapp 200 Seiten diskutiert der Journalist Martin Gollmer die Schwachstellen der EU, weshalb es sie trotzdem braucht und warum die Schweiz von einem Beitritt profitieren würde. Insbesondere die geschichtliche Betrachtung profitiert davon, dass Gollmer langjähriger EU-Kenner ist: Er hat von 1989 bis 1995 als Tages-Anzeiger-Korrespondent aus Brüssel berichtet und später auch für die FuW gearbeitet.

Darum geht es wirklich: Die politische Diskussion in der Schweiz, wie die Beziehungen mit der EU künftig gestaltet werden sollen, drehen sich schon seit Jahren im Kreis. Statt über die grundsätzliche Ausrichtung der Schweizer Europapolitik wird über einzelne Verhandlungsdetails gestritten. «Plädoyer für die EU» vertritt eine Haltung, die in der Schweiz nicht mehrheitsfähig ist. Dessen ist sich Gollmer bewusst. Es ist jedoch gerade seine klare Positionierung in Kombination mit sorgfältiger Analyse, wie Eigenheiten der Eidgenossenschaft auch innerhalb des europäischen Systems erhalten werden könnten. Damit liefert das Buch neues Material, um die festgefahrene Diskussion wieder anzustossen.

Geeignet für: Einerseits Verfechter eines EU-Beitritts, die zusätzliche Argumente für ihre Position von einem gut informierten Gleichgesinnten suchen, aber auch für EU-Skeptiker, die die Europäische Union und das Verhältnis der Schweiz mit ihr besser verstehen wollen.

Details zum Buch Autor: Martin Gollmer

Verlag: NZZ Libro

Erstmals erschienen: November 2022

Anzahl Seiten: 192

Preis: ab 34 Fr.

Fehler gefunden?Jetzt melden.