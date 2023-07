Sommerlektüre – Ferienzeit ist Lesezeit Diese Bücher empfiehlt die FuW-Redaktion für den Sommer, Teil 3. Yvonne Debrunner Christopher Gilb Lea Schüpfer

Sie lesen gerne, sind sich aber unschlüssig, welches Buch Sie als nächstes aufschlagen sollen? Die FuW-Redaktion weiss Rat. Bild: Tom Merton/Getty Images

Ob Sie auf dem Weg an die Feriendestination, am Strand, in der Berghütte oder auf dem eigenen Balkon alles um sich herum vergessen wollen: Die Redaktion von «Finanz und Wirtschaft» hat für Sie Bücher zusammengestellt, durch deren Lektüre Sie genau das erreichen. Nicht alle, aber einige davon mit Bezug zur Finanzwelt. Viel Lesevergnügen!

Teil 1 und Teil 2 der diesjährigen Sommerlektüre Sommerlektüre Ferienzeit ist Lesezeit Sommerlektüre Ferienzeit ist Lesezeit

Lass die Mitarbeiter surfen gehen – Die Erfolgsgeschichte eines eigenwilligen Unternehmers

Worum geht es: Yves Chouinard ­bezeichnet sich selbst nicht gerne als Unternehmer. Auf ihn als Gründer von Patagonia trifft diese Beschreibung ­jedoch unweigerlich zu. In der leicht lesbaren Managementlektüre, die ­ursprünglich als philosophischer ­Leit­faden für die Mitarbeiter gedacht war, zeichnet Chouinard die Unter­nehmensgeschichte nach und beschreibt, wie aus der kleinen Schmiedewerkstatt in Kalifornien das weltweit bekannte Unternehmen für Outdoor-Bekleidung geworden ist.

Darum geht es wirklich: Um weitaus mehr als Produkt­gestaltung, Designprinzipien und Managementgrundsätze: Chouinard ist ein Pionier und zeigt auf, was ein nachhaltiges Unternehmen im Kern ausmacht. Er offeriert eine alternative Sichtweise zum rein profitgetriebenen Wirtschaften. Zudem bietet er Einblick in seine Biografie mit lebhaften Berichten von Expeditionen an steilen Felswänden, Kajaktouren in ­stürmischen Flüssen und Surftrips rund um den Globus. Das macht das Buch sehr viel unterhaltsamer als die meisten anderen Unternehmerbiografien.

Geeignet für: Unternehmer, die insgeheim Abenteurer sind, und Abenteurer mit Flair für Unternehmertum.



Details zum Buch Autor: Yves Chouinard

Originaltitel: Let My People Go Surfing

Aus dem Englischen von: Silvia Kinkel

Verlag: Redline

Erstmals erschienen: Oktober 2009

Anzahl Seiten: 272

Preis: ab 30.70 Fr.



Adele Spitzeder – Der grösste Bankenbetrug aller Zeiten

Worum geht es: Es war das erste Mal, dass ein Schneeballsystem im grösseren Stil angewandt wurde, und trotzdem weiss fast keiner davon: Das Buch «Der grösste Bankbetrug aller Zeiten» versucht, dies zu ändern. Es erzählt von der arbeitslosen Schauspielerin Adele Spitzeder, die mit ihrer «Dachauer Bank» in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts rund um München zehntausende von Existenzen zerstörte.

Darum geht es wirklich: Die Blendung nach aussen ist der Hauptpfeiler jedes erfolgreichen Betrugs. Das zeigen auch die grossen Skandale unserer Zeit, in denen Investoren viel Geld abgeknöpft worden ist, wie beispielsweise von Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes oder Bernie Madoff. Lügen gepaart mit Charisma sind kein neuer Ansatz, um Geld zu verdienen, wie die Geschichte von Adele Spitzeder vor Augen führt. Sie war wohltätig und unterhielt eine Suppenküche, bestach Journalisten und sorgte für ein gutes Presseecho. Zudem vergab sie vermeintliche Zinsen an eine Klientel, die sonst nie in den Genuss davon gekommen wäre. Zum erfolgreichen Betrug gehört aber auch die Blendung nach innen, und auch diese Thematik behandelt der Autor Julian Nebel meisterhaft. Ein Betrüger führt nicht nur andere hinters Licht, er will auch selbst jemand anderes sein, als er tatsächlich ist. Das Perfide daran ist, dass für diesen Wunsch nach einer anderen Existenz ein System erschaffen wird, das nur auf Kosten anderer funktioniert.

Geeignet für: Fans von Wirtschaftskrimis, die sich auch wirklich ereignet haben.

Details zum Buch Autor: Julian Nebel

Verlag: Finanzbuch Verlag

Erstmals erschienen: November 2017

Anzahl Seiten: 176

Preis: ab 22.30 Fr.

Das neue Buch vom Leben auf dem Lande

Worum geht es: Wer aufs Land ziehen und Selbstversorger werden will, der findet in diesem Buch alles, was er dazu wissen muss: Wie legt man einen Garten an, und wie bewirtschaftet man ihn? Was ist beim Anbau von welchen Gemüse- und Obstsorten zu ­beachten? Wie hält man Hühner oder ­Bienen? Wie stellt man Käse her? Worauf muss man beim Einfrieren von schwarzen Johannisbeeren Acht geben und worauf beim Einkochen von Tomaten? Wer es besonders weit treiben will, findet im wunderschön illustrierten Buch auch heraus, wie man eine Quelle fasst oder wie man Flachs spinnt.

Darum geht es wirklich: Um eine Lebensphilosophie. Um die Lebensphilosophie von John Seymour, der eigentlich nicht angestrebt hat, zum Selbstversorger zu werden, aber sich dann doch zu einem gewandelt hat – aus der Überzeugung, dass die heutige exzessive Arbeitsteilung die Menschen unglücklich macht. Oder wie es im ­Vorwort zur ersten Ausgabe heisst: «Die Menschen werden immer unselbständiger und dabei abhängiger, als sie es jemals in der Geschichte waren. Sie beanspruchen vielleicht, gebildeter als irgendeine vorangegangene Generation zu sein; aber die Tatsache bleibt bestehen, dass sie wirklich nichts mehr selber machen können.»

Geeignet für: Aussteiger, Do-it-yourself-Begeisterte und ­Hobbygärtner, ob mit Beet oder Balkon.

Details zum Buch Autor: John Seymour, unter Mitarbeit von Will Sutherland

Originaltitel: The New Complete Book of Self Sufficiency

Aus dem Englischen von: Reinhard Ferstl

Verlag: Dorling Kindersley Verlag

Erstmals erschienen: Februar 2010

Anzahl Seiten: 408

Preis: ab 32 Fr.

