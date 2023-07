Sommerlektüre – Ferienzeit ist Lesezeit Diese Bücher empfiehlt die FuW-Redaktion für den Sommer, Teil 2. Lea Fäh Marc Forster Simone Stern

Sie lesen gerne, sind sich aber unschlüssig, welches Buch Sie als nächstes aufschlagen sollen? Die FuW-Redaktion weiss Rat. Bild: Getty Images/Westend61

Ob Sie auf dem Weg an die Feriendestination, am Strand, in der Berghütte oder auf dem eigenen Balkon alles um sich herum vergessen wollen: Die Redaktion von «Finanz und Wirtschaft» hat für Sie Bücher zusammengestellt, durch deren Lektüre Sie genau das erreichen. Nicht alle, aber einige davon mit Bezug zur Finanzwelt. Viel Lesevergnügen!

Melody

Worum geht es: Peter Stotz, in den Achtzigerjahren ein erfolgreicher Unternehmensberater, hoher Offizier und vor allem Strippenzieher des Zürcher «Wirtschaftsfreisinns» (auch wenn dies genau genommen nur angedeutet wird), beauftragt den jungen Juristen Tom mit der Aufarbeiten seines Nachlasses. Hilfe bekommt Tom von Stotz’ Grossnichte Laura. Während die beiden in die Welt der Schweizer Führungsschicht von vor vierzig Jahren ein­tauchen, wird ihnen schnell klar, was Stotz eigentlich umtreibt: Er sucht immer noch nach seiner damaligen Freundin Melody, die von einem Moment auf den anderen verschwunden ist und quälend viele Fragen offengelassen hat.

Darum geht es wirklich: Erfolgsautor Martin Suter erzählt nur vordergründig ein Stück Schweizer Politik- und Wirtschaftsgeschichte. Sein Roman befasst sich vielmehr mit der Frage, wie Menschen ein Bild von sich projizieren können und zu welchem Ausmass an Täuschung sie dafür bereit sind. In der Erzählung reisen die Protagonisten Tom und Laura über mehrere Kontinente, um herauszufinden, was wirklich passiert ist. Oft scheint gar nicht so sicher, ob sie die Realität wirklich kennenlernen wollen. Suter beschreibt all dies mit einer ­wunderbaren Liebe zum Detail.

Geeignet für: Alle, die eine wirklich gute und gut erzählte Geschichte mit überraschenden Wendungen, fast wie in einem Krimi, lieben. Genauso für diejenigen, die eine präzise, elegante und heitere Sprache mögen.

Details zum Buch Autor: Martin Suter

Verlag: Diogenes

Erstmals erschienen: März 2023

Anzahl Seiten: 336

Preis: ab 30 Fr.

Snow Crash

Worum geht es: Hiro Protagonist (zweifellos die Hauptfigur) ist lieber im Metaverse unterwegs als im realen Los Angeles. Als Hacker hat er mitgeholfen, die Parallelwelt zu programmieren, in die Menschen dank Virtual-Reality-Brille als Avatare eintauchen können. In der computergenerierten Wirklichkeit ­besitzt er ein schönes grosses Haus, im echten Leben schlägt er sich mit miesen Gelegenheitsjobs durch. Die Welt hat eine Hyperkapitalisierung erfahren. Grosskonzerne dominieren, Regierungen fristen ein Schattendasein. Doch auch die heil geglaubte ­virtuelle Realität ist nicht perfekt. Die Droge Snow Crash ­breitet sich aus. Speziell daran: Snow Crash ist ein Computervirus, der auch Menschen befallen kann.

Darum geht es wirklich: Als «Snow Crash» 1992 erschienen ist, steckte das Internet noch in den Kinderschuhen. Trotzdem hat Neal Stephenson vieles, was die heute digitalisierte Welt ausmacht, vorausgesehen. Am offensichtlichsten hat er Facebooks Virtual-Reality-Pläne beeinflusst und den Tech-Giganten zum Metaverse inspiriert. Zwar bleibt Science Fiction immer Storytelling, kann uns aber dazu bringen, über aktuelle ­Phänomene nachzudenken, wie die Gefahr von Computer­viren oder die Machtkonzentration bei privaten Unternehmen.

Geeignet für: Tech-Affine mit Faible für dystopische ­Zukunftsvisionen und Interesse an gesellschaftlichen Fragen. Ein Must Read für alle Fans von düsterer Science Fiction.

Details zum Buch Autor: Neal Stephenson

Originaltitel: Snow Crash

Aus dem Englischen von: Alexander Weber

Erstmals erschienen. Oktober 2021 (Neuübersetzung)

Verlag: Fischer Tor

Anzahl Seiten: 576

Preis: ab 15 Fr.

My Own Words

Worum geht es: Ruth Bader Ginsburg ist eine Ikone für Justizbegeisterte, Intellektuelle und Feministinnen weltweit. Sie war die zweite Frau, die zur Richterin im obersten Gericht der Vereinigten Staaten ernannt worden ist, sowie die erste Demokratin und die ­Jüdin in dieser Position. «In My Own Words» ist eine Sammlung von Ginsburgs eigenen Texten und Reden. Die Texte sind thematisch vielfältig, der erste stammt aus ihrer Schulzeit, den letzten verfasste sie kurz vor ihrem Lebensende. Ihre «eigenen Worte» werden ergänzt durch Erklärung- und Einordnungstexte der zwei Co-Autorinnen Mary Hartnett und Wendy Williams.

Darum geht es wirklich: Das Buch ist ein kreatives Hybrid einer Biografie, einer Autobiografie sowie eines juristisch-philosophischen Texts, entsprechend anspruchsvoll ist die Lektüre. Ruth Bader Ginsberg erklärt ihr Leben nicht direkt, sondern erläutert ihre Gedanken und Meinungen zu verschiedenen Themen, und offeriert so eine differenzierte Sicht auf Ihre Gedankenwelt. «In My Own Words» zeigt die intellektuelle Brillanz von Bader Ginsburg sowie die Entwicklung ihrer Über­zeugungen. Auch ihre Persönlichkeit wird beschrieben, durch Anekdoten ihres Mannes Marty Ginsburg und anderen obersten Richtern, inklusive ihres guten Freundes, dem konservativen Richter Antonin Scalia.

Geeignet für: Fans von «Notorious RBG», wie sie liebevoll genannt wird, Juristen, Ethiker, Philosophen und Menschen, die mehr über den Supreme Court erfahren möchten.

Details zum Buch Autorinnen: Ruth Bader Ginsburg, Mary Hartnett, Wendy Williams

Verlag: Simon & Schuster

Erstmals erschienen: Oktober 2016

Anzahl Seiten: 400

Preis: ab 12.50 Fr.

