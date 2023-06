Aufgefallen in Helsinki – Festmachen ohne Festmacher Saugnäpfe statt Festmacherleinen sorgen für den sicheren Halt der Tallink Shuttles in den Häfen von Helsinki und Tallin. Rainer Weihofen

Das Tallink Shuttle braucht keine Festmacherleinen. Es wird stattdessen von Moormastern angesaugt. Bild: ZVG/Cavotec

Die moderne Handelsschifffahrt hat für viel Begriffe aus der Seemannssprache keine Verwendung mehr. Seit dem Ende der grossen Frachtsegler – die «Omega», der letzte Rahsegler auf Frachtfahrt, ging 1958 vor der peruanischen Küste mit ihrer Ladung von 3000 Tonnen Guano unter – werden Schoten, Fallen, Stagen oder Verklicker heute nur noch auf einigen Segelschulschiffen oder auf privaten Segeljachten verwendet. Nun scheint auch noch die Festmacherleine aus dem Sprachgebrauch der Seeleute zu verschwinden und der Beruf des Festmachers möglicherweise gleich mit.

Zwischen der finnischen Hauptstadt Helsinki und der estnischen Hauptstadt Tallin herrscht reger Fährverkehr. Unter anderem fährt sechs Mal am Tag das Tallink Shuttle zwischen den beiden Städten hin und her. An Bord gehen Lastwagenfahrer, Geschäftsleute, Touristen und Einwohner von Helsinki, die in Tallin preiswert einkaufen wollen. Die Fahrt dauert zwei Stunden je Richtung. Wer morgens losfährt, hat viel Zeit zum Shoppen und ist am Abend wieder daheim.

Ein Moormaster aus Lugano

Auf das Kommando «Leinen los» warten die Passagiere vergeblich. Der Grund ist offensichtlich: Es gibt keine Leinen, die losgemacht werden könnten. Weder vom Bug noch vom Heck führen Leinenbündel zu Pollern an Land, um das Schiff in Position zu halten.

Stattdessen steht auf dem Kai des neuen West Terminal 2 in Helsinki, das auch einem Flughafen Ehre machen würde, ein halbes Dutzend Apparate, gross wie Kleinwagen. Über Ausleger sind sie mit dem Schiff verbunden und sorgen offenbar für seinen Verbleib an Ort und Stelle. Moormaster, steht auf den Apparaten. «To moor» ist ein englisches Verb und heisst festmachen. Cavotec hat den Moormaster entwickelt und gebaut. Das an der Nasdaq OMX in Stockholm kotierte Technologieunternehmen hat den Hauptsitz in Lugano sowie weltweit dreissig Niederlassungen und ist spezialisiert auf automatisierte Anschluss- und Elektrifizierungssysteme für Häfen, Flughäfen und die Industrie.

Schiffe werden angesaugt

Der Moormaster ist ein Auto-Mooring-System, das das An- und das Ablegen automatisiert. Wenn ein Tallink Shuttle seinen Liegeplatz ansteuert und die Kaimauer fast erreicht hat, nähern sich die Ausleger der Schiffswand und saugen sich mit überdimensionalen, pneumatisch gesteuerten Vakuumpads fest, ganz so wie ein Saugnapf an einer Kachel oder an einer Glasscheibe.

Hier ist die Zeit vorbei, als wettergegerbte Festmacher, wie die spezialisierten Hafenarbeiter sinnigerweise genannt werden, die von den Matrosen in Richtung Kai geschleuderten Wurfleinen auffingen und damit die unterarmdicken Festmacherleinen an Land zogen, um sie über die Poller zu werfen. Sechs – bei grossen Schiffen auch mehr als doppelt so viele – Leinen mussten so mit Muskelkraft in Position gebracht werden. Am Fähranleger in Helsinki ersetzt ein Knopfdruck, der die Moormaster in Gang setzt, diese nicht ungefährliche Arbeit.

Zeit, Kosten, Nachhaltigkeit

In erster Linie geht es bei Auto-Mooring-Systemen nicht um Gefahrenabwehr, sondern um gesparte Zeit, sinkende Kosten und neuerdings natürlich auch um Nachhaltigkeit. Nach Angaben von Cavotec dauert das Festmachen mit dem Moormasters nur dreissig Sekunden. Auf konventionelle Art und Weise kann der Vorgang bei grossen Schiffen mehr als eine halbe Stunde dauern. Das Losmachen ist in wenigen Sekunden erledigt. Die im Hafen gewonnene Zeit erlaubt den Tallink Shuttles, auf See langsamer zu fahren. Pro Jahr sollen so 8000 Tonnen Brennstoff gespart und die Emission von 24’000 Tonnen CO₂ und 300 Tonnen Stickoxyden vermieden werden. Kosten für die Festmacher fallen natürlich nicht mehr an, und auch an Bord werden keine Matrosen mehr für die Bedienung der Leinen gebraucht.

Helsinki und Tallin sind nicht die einzigen Häfen, in dem der Moormaster das Festmachen übernimmt. Auch im australischen Pilbara oder im Hafen von Salala im Oman werden Schiffe angesaugt. In London dagegen beschleunigt ein Auto-Mooring-System der niederländischen Mampaey Offshore Industries den Fährbetrieb. Die Woolwich-Fähren, die 25'000 Mal im Jahr die Themse überqueren, werden von mehreren, je zwei Quadratmeter grossen Plattenmagneten in nur zehn Sekunden sicher am Kai fixiert. Ob Saugnapf oder Plattenmagnet, der Romantikfaktor ist im Vergleich zu den Festmachern aus Fleisch und Blut gleich null.

Rainer Weihofen ist seit Anfang 2020 Redaktor im Unternehmensressort und schreibt vor allem über Schweizer Industrieunternehmen. Bevor er sich dem Journalismus und der Kommunikation zuwandte, arbeitete er als Physiker und interessiert sich daher auch für Themen aus Wissenschaft und Technik. Mehr Infos

