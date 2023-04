Novo Nordisk und Eli Lilly – Fettleibigkeit schafft einen gewaltigen Markt Neuartige Diabetesmedikamente lassen auch die Pfunde purzeln. Wie gross das Geschäft wird, hängt von der Zahlungsbereitschaft und von vielen Medikamentenstudien ab. Rupen Boyadjian

Grosse Hoffnungen dank guter Studienergebnisse: ein Injektionspen mit dem Medikament Mounjaro von Eli Lilly. Bild: The Washington Post via Getty Images

Neue Medikamente zur Behandlung von Übergewicht und Fettleibigkeit haben einen regelrechten Hype ausgelöst. Analysten überbieten sich mit Schätzungen zum Umsatz, den die Produkte von Novo Nordisk und Eli Lilly in rund zehn Jahren erreichen sollen. Der Hoffnungsträger aus dem Hause Lilly, Mounjaro, könnte gemäss Schätzung der Bank of America in der Spitze jährlich 100 Mrd. $ einbringen.