Konjunkturentwicklung Schweiz – Finanzanalysten bleiben pessimistisch Obwohl sich die Schweizer Wirtschaft im Mai etwas robuster zeigt als in den vergangenen Monaten, ist die Mehrheit der Finanzanalysten nicht optimistisch.

Der am Mittwoch veröffentlichte CS-CFA-Indikator ist im Mai nur leicht auf –32,2 Punkte gestiegen, von zuvor –33,3 Punkten. Bild: EThamPhoto/Getty Images

Die Erwartungen von Finanzanalysten für die Schweizer Wirtschaft haben sich im Vergleich zum Vormonat wenig verändert. Die Mehrheit ist immer noch pessimistisch eingestellt. Die aktuelle Lage präsentiert sich allerdings etwas robuster.



Der am Mittwoch veröffentlichte CS-CFA-Indikator stieg im Mai nur leicht auf -32,2 Punkte von zuvor -33,3 Punkten. Im März war der Index im Zuge der Turbulenzen im Bankensektor auf -41,3 Punkte abgeglitten.



Mit dem Minus im Mai notiert das Stimmungsbarometer der Schweizer Finanzanalysten nun bereits den fünfzehnten Monat in Folge unter null und weist damit seit über einem Jahr auf einen konjunkturellen Abschwung hin. Auch für die USA und Europa seien die Konjunkturaussichten mehr oder weniger konstant geblieben, so die Experten. Lediglich für China zeigten sich die Analysten deutlich pessimistischer.

Lage robust, Immobilien zu teuer

Mit Blick auf die aktuelle Konjunkturlage haben die Befragten allerdings ein deutlich optimistischer Bild. Hier legte der entsprechende Indikator um 12,1 auf 32,1 Zähler zu und hat sich damit den dritten Monat in Folge verbessert. Damit gereiche die Robustheit der Weltwirtschaft auch der Schweizer Konjunktur zum Vorteil. Schliesslich hätten seit Jahresbeginn die ökonomischen Daten häufig positiv überrascht, so die CS-Ökonomen.



Derweil hinterlassen die höheren Zinsen langsam ihre Spuren. Laut den befragten Analysten sind angesichts der gestiegenen Zinsen sowie der damit tieferen Ertragsaussichten die Immobilienbewertungen zu hoch. Dies gilt sowohl für Wohnimmobilien wie auch für Immobilienfonds. Derweil sieht die Mehrheit andere Anlageklassen wie Aktien oder Gold fair bewertet.

Zinssenkungen unwahrscheinlicher

Die verhältnismässig stabile Wirtschaftslage wirkt sich derweil auf die Zinserwartungen aus. Haben im April noch fast ein Viertel der Befragten eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed bis zum Herbst erwartet, tun dies laut CS nun nur noch 15%. Für die Schweiz und die Eurozone prognostizieren die Analysten sogar noch weitere Zinserhöhungen.



Wenig geändert haben sich derweil die Inflationserwartungen. Für die USA ist eine rückläufige Teuerung dabei Konsens. Zwar rechnet die Mehrheit auch für die Schweiz und die Eurozone damit, allerdings erwarten hier auch rund ein Drittel der Teilnehmer, dass die Inflation auf dem noch zu hohen Niveau verharren wird.

AWP

