Der Chart des Tages – Finanzbetrug: zwei Länder im Visier In ihrem Jahresbericht listet die EU-Staatsanwaltschaft die laufenden Verfahren wegen finanziellen Betrugs mit EU-Geldern auf. Zwei Länder stehen im Vordergrund. Andreas Neinhaus

Die Europäische Staatsanwaltschaft (European Public Prosecutor’s Office, EPPO) hat ihre Tätigkeit im Juni 2021 aufgenommen. Sie untersucht und verfolgt Betrug, Mehrwertsteuerbetrug, Geldwäsche, Korruption etc. zum Schaden der EU.

Nun hat sie ihren ersten Tätigkeitsbericht vorgelegt. Sie hat im abgelaufenen Jahr 865 Untersuchungen eröffnet. Damit steigt die Gesamtzahl der offenen Verfahrenen auf 1100, mit einem geschätzten Schadenvolumen von 14,1 Mrd. €.

Der Chart zeigt die Aufteilung der Verfahren nach den EU-Mitgliedländern. Zwei Länder ragen heraus: Italien steht an der Spitze. Die Staatsanwaltschaft hat 285 aktive Untersuchungen am Laufen. Der Gesamtschaden wird auf 3,2 Mrd. € eingestuft. Bei 84% davon handelt es sich um Mehrwertsteuerbetrug.

Das wirtschaftlich deutlich kleinere Portugal folgt Italien auf den Fersen, mit einem Schadenvolumen von 3 Mrd. €. Es verteilt sich allerdings auf nur 26 Einzelfälle aller Art, wie Betrug bei der Verwendung öffentlicher Gelder, Korruption etc. Mehrwertsteuerdelikte spielen indes nur eine untergeordnete Rolle.

Rumänien und Deutschland folgen auf den Rängen drei und vier. In Rumänien stehen Delikte im Zusammenhang mit der Auszahlung von öffentlichen Geldern im Vordergrund. In Deutschland geht es ähnlich wie in Italien bei 83% der Schadensumme um Mehrwertsteuerbetrug.

Andreas Neinhaus ist seit 1997 als Redaktor bei FuW und schreibt über Makrothemen, vor allem diejenigen, die Zinsen, Währungen und die Konjunktur betreffen. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Konstanz und Doktorat arbeitete er im Economic Research der Credit Suisse. Er lebt in Rom. Mehr Infos

