Wechsel im Management – Finanzchef der SIG Group geht Frank Herzog tritt beim Verpackungshersteller «aus persönlichen Gründen» als CFO und Mitglied der Konzernleitung zurück.

Frank Herzog verlässt SIG Group. Bild: ZVG

Bei der SIG Group kommt es zu einem Abgang aus der Konzernleitung. Frank Herzog sei als Finanzchef und Mitglied der Konzernleitung zurückgetreten, wie die Gruppe am Dienstag mitteilte. Der Rückzug erfolge aus «aus persönlichen Gründen».

Bis zur Ernennung seiner Nachfloge würden Jessica Spence, Head of Group Accounting and Financial Reporting, und Dmitry Lebedev, Head of Financial Planning and Analysis, die Finanzfunktion ad interim gemeinsam leiten, so die Meldung.

AWP

