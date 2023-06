Wirtschaftsnobelpreisträger Douglas Diamond – «Finanzinstitute sind immer anfällig für einen Bank Run» Der US-Ökonom äussert sich im FuW-Interview zu potenziellen Lösungen, mit denen ein rascher Abzug von Kundengeldern zumindest eingedämmt werden kann. Sylvia Walter

«Für jeden Einzelnen ist es bei der Insolvenzgefahr eines Finanzinstituts durchaus rational, die eigenen Gelder rasch abzuziehen.» Bild: Amundi Investment Managers

«Leuten wie mir hört man erst dann zu, wenn die Krise bereits begonnen hat», sagt Douglas Diamond, US-Ökonom und Wirtschaftsnobelpreisträger des Jahres 2022, am Investment Forum des französischen Vermögensverwalters Amundi vergangene Woche in Paris. «Die Nachfrage nach unserer Expertise steigt, wenn alles andere bergab geht – ich bin sozusagen Humankapital mit negativem Beta.» Der Professor für Finanzwissenschaften der Universität Chicago wurde vergangenes Jahr für sein Lebenswerk von der Nobel-Akademie in Stockholm geehrt, zusammen mit seinen Kollegen Ben Bernanke und Philip Dybvig.