Frau Ouahba, Inflation und Zinsen sowie der Ukrainekrieg und ein Bankensektor, der weltweit unter Beobachtung steht: Gerade an den Anleihenmärkten hat dies zuletzt zu vielen Wendungen geführt. Wie sollten sich ­Anleger verhalten?

Es klingt in der Tat nach sehr vielen Risiken. Doch in diesem Umfeld lassen sich auch Chancen ergreifen, gerade wenn die Volatilität so hoch ist wie im Moment. Nach einem enttäuschenden 2022 weckte die kräftige Rally an den Anleihenmärkten Anfang 2023 zunächst grosse Zuversicht. Diese ist etwas zurückgegangen, doch im Bondsektor finden sich immer noch attraktive Renditen. Im Bereich Investment Grade etwa sind Renditen von 4% möglich, im High-Yield-Segment sehen wir ­sogar 8%, und im Bereich der forderungsbesicherten Wertpapiere – CLO – auf Hochzinsniveau können 14% erzielt werden. Sogar im Finanzsektor gibt es bei nachrangigen Schuldverschreibungen, den Tier1-Anleihen, Renditen zwischen 11 und 17%, vor allem in Europa.