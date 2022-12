Börsenbericht vom 23. Dezember 2022 – Finanzwerte geben Schweizer Börse Rückenwind Nach dem Einbruch am Vortag hat sich der Schweizer Aktienmarkt zum Wochenausklang auf Erholungskurs begeben.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag mit leicht höheren Kursen in die Weihnachtspause gegangen. Auch im Vergleich zum vergangenen Freitag hat damit - nach davor zwei schwachen Wochen - wieder ein kleines Plus resultiert. Nach stärkeren Avancen am Vormittag hatte der Leitindex SMI seine Gewinne am Nachmittag vorübergehend gänzlich eingebüsst, erholte sich gegen Handelsende jedoch wieder leicht und verteidigte letztlich die Marke von 10'800 Punkten knapp. Die am Nachmittag publizierten Konjunkturdaten aus den USA bewegten die hiesigen Aktien unter dem Strich wenig. Unter anderem hatte sich die Stimmung der US-Konsumenten zuletzt stärker aufgehellt als erwartet.

Das Geschäft verlief laut Händlern vor den Weihnachtsfeiertagen wie üblich in ruhigen Bahnen. Viele Marktteilnehmer hätten sich wohl vorzeitig in die Ferien verabschiedet. Entsprechend ausgedünnt sei auch das Handelsvolumen ausgefallen, was zum richtungslosen Handel beigetragen habe. Da firmenspezifische Impulse dünn gesät waren, seien die Kursausschläge etwas zufällig und eher technischer Natur gewesen, so ein Händler.

Der FuW Swiss 50 Index gewinnt schliesslich 0,56% ein auf 2039,52 Punkte. Der SMI schloss 0,28% höher bei 10'804,68 Punkten. Im Wochenvergleich ergab sich ein knappes Plus von 0,3%. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, zog um 0,48% auf 1647,62 Punkte an und der breite SPI um 0,30% auf 13'816,53 Punkte. Von den 30 SLI-Werten lagen 26 im grünen Bereich und vier im roten.

Die grössten Gewinne verbuchten CS (+2,2%) und machten damit den Vortagesverlust mehr als wett. Doch hübscht dies die negative bisherige Jahresbilanz kaum auf. Der Titel hat 2022 rund zwei Drittel seines Werts verloren. UBS (+1,1%) verteuerten sich ebenfalls, hielten mit CS aber nicht ganz mit.

Hinter CS folgten AMS Osram (+1,9%) auf Platz zwei, welche damit aber ihre miserable Jahresbilanz eines Verlustes von beinahe 60% nicht ungeschehen machten. AMS hätten jedoch wie Logitech (+0,6%) oder VAT (+1,0%) die Scharte des Vortages im Anschluss an einen schwachen Ausblick des US-Technologiekonzerns Micron zumindest zum Teil wieder ausgewetzt, hiess es in Börsenkreisen.

Gut gesucht waren noch einige konjunktursensitive Aktien wie Schindler (+1,5%), Adecco (+1,6%), Kühne+Nagel oder Holcim (je +1,0%).

Mit Partners Group (+0,9%) standen noch weitere Finanzwerte in der oberen Hälfte der Kurstafel. Der Vermögensverwalter hat seine Beteiligung am Schweizer Uhrenhersteller Breitling erhöht und wird so zum grössten Aktionär.

Dass der Gesamtmarkt nicht besser abschnitt, war insbesondere den seitwärts tendierenden Schwergewichten Nestlé und Roche sowie den nur moderat positiven Novartis (+0,2%) geschuldet.

Im breiten Markt standen vor dem Wochenende GAM (+8,0%) im Fokus, welche nach Medienspekulationen über die Prüfung verschiedener strategischer Optionen in die Höhe schossen. GAM arbeite mit Investmentbankern der UBS zusammen und intensiviere die Gespräche über einen möglichen Verkauf, berichtete der Nachrichtensender Sky News. Das Unternehmen kommentierte den Medienbericht nicht direkt, verwies aber auf ein Statement des VR-Präsidenten, wonach die Fortschritte des Unternehmens und dessen Strategie laufend überprüft würden.

APG zogen mit mehr als 8% in einem ähnlichen Umfang an, nachdem die ZKB die Empfehlung für die Aktien der Aussenwerbefirma auf «Übergewichten» erhöht hat. Die Bank verwies dabei auf die Übernahme von Clear Channel Schweiz durch die TX Group und dass damit ein starker Konkurrent entstehe, welcher nicht mehr gezwungen sei, mittels Kampfpreisen Marktanteile zu gewinnen.

Auf Erholungskurs befanden sich zudem Lastminute (+11%). Der Online-Reiseanbieter zieht unter den Betrugsskandal um mutmasslich zu Unrecht bezogene Corona-Hilfen einen ersten Schlussstrich. Der neue Verwaltungsrat akzeptiert die Rückzahlung von 29 Mio. €, zu der das Unternehmen durch das Seco verdonnert wurde.

US-Börsen weiten Vortagesverluste aus

Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am Freitag ihre Auftaktverluste abgeschüttelt und sind ins Plus gedreht. Auslöser für das insgesamt moderate Hin und Her waren Konjunkturdaten. Allerdings warnte Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management, davor, zu viel in die derzeitigen Marktbewegungen hinein zu interpretieren, da es an angesichts der bevorstehenden Feiertage an Umsätzen fehle.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,15% auf 33 075,67 Punkte zu, was einen Wochengewinn von 0,5% bedeuten würde.

Der S&P 500 rückte am letzten Handelstag vor Weihnachten um 0,24% auf 3831,63 Punkte vor. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es nach zeitweiligen Gewinnen zuletzt wieder um 0,17% auf 10937,00 Punkte abwärts.

Die vor dem Börsenstart veröffentlichten Daten seien als Bestätigung für die Entschlossenheit der US-Notenbank Fed interpretiert worden, die Zinsen weiter anzuheben, hiess es am Markt. Dabei wurde vor allem auf den Preisauftrieb verwiesen, der im November ohne Energie und Nahrungsmittel etwas deutlicher als erwartet zugelegt hatte, während die Konsumentenausgaben nahezu stagniert hatten. Die Daten der Universität Michigan hätten dann jedoch gezeigt, dass die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher unerwartet deutlich gesunken seien und sich die Stimmung angesichts des nachlassenden Preisdrucks im Dezember verbessert habe, sagte ein Marktbeobachter.

Unter den Einzelwerten standen insbesondere die Aktien von Tesla im Fokus. Der zuletzt deutliche Kursrutsch setzte sich am Freitag zunächst fort. Nachdem der Gesamtmarkt allerdings ins Plus drehte, gelang dies auch den Papieren des Elektroautobauers. Nachdem es zunächst noch etwas weiter nach unten ging auf dem Niveau vom September 2020, legten sie zuletzt um 0,9% zu.

Am Vortag hatte Tesla-Gründer und -Chef Elon Musk versprochen, 2023 keine weiteren Aktien des Elektroauto-Herstellers zu verkaufen und wahrscheinlich auch 2024 nicht. Musk hatte zuletzt Tesla-Aktien für fast 40 Mrd. $ verkauft, um damit vor allem die 44 Mrd. $ teure Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter zu finanzieren.

Für die Anteilscheine von Nutanix ging es um 3,5% abwärts und damit deutlich moderater als noch zum Handelsstart. Dem Wirtschaftsnachrichtendienst «Dealreporter» zufolge spricht der IT-Konzerns Hewlett Packard Enterprise (HPE) mit dem Cloud-Software-Anbieter nicht mehr über dessen Übernahme. HPE-Papiere gaben um 0,8% nach.

Bonds Schweiz: Abwärtstrend hält an

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Tag vor den Weihnachtsfeiertagen erneut schwächer. Die Frankenswapsätze steigen weiter an, dadurch werden die Kurse der Anleihen nach unten gestellt. «Die Verkäufe halten sich aber sehr in Grenzen», sagte ein Händler. Überhaupt verlaufe das Geschäft sehr ruhig. Derweil steigt der Kassazinssatz weiter und notiert nun praktisch auf Jahreshoch.



Während die Impulse aus Europa dünn gesät sind und den Handel nicht beleben, könnten die am Nachmittag aus den USA erwarteten Konjunkturzahlen das Geschäft «wenigstens kursmässig» noch beeinflussen. Veröffentlicht werden u.a. Angaben zum privaten Einkommen und den Konsumausgaben. Publiziert wird aber auch der Preisindex PCE, den die US-Notenbank in bezug auf die Inflationsentwicklung gegenüber dem bekannteren Konsumentenpreisindex CPI bevorzugt.



Derzeit schwankten die Anleger zwischen Inflations- und Rezessionsangst, sagte der Händler und verwies darauf, dass am Vortag robuste US-Konjunkturdaten veröffentlicht wurden. Diese hätten die Furcht vor einer Lohn-Preisspirale geschürt und damit auch die Angst vor weiter steigenden Zinsen angeheizt.



Schwache Zahlen deuteten dagegen eine schwächere Wirtschaft an. Dadurch würde der Inflationsdruck etwas nachlassen. «Nach dem Motto: Weniger Wachstum - weniger Inflation», so der Händler.



Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future notiert um 13.00 Uhr Uhr um 31 Basispunkte (BP) tiefer auf 140,52%. Der Umsatz beträgt aber lediglich 8 Kontrakte. Am Vortag hatte der Conf 116 BP verloren.



Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index verliert weitere 21 BP auf 122,92% nach -40 BP am Vortag.



Bis zur Berichtszeit sind 4 Eidgenossen gehandelt - drei zu tieferen und einer zu einem höheren Kurs. Nicht darunter sind die beiden Referenzanleihen. Die Zweijährige (1,25%/2024) rentiert zum gestellten Kurs mit +1,21% und die Zehnjährige (0,5%/2032) mit +1,45%.



Der Kassazinssatz klettert weiter auf 1,489 von 1,454% am Vortag. Damit rückt das Jahreshoch von 1,491% vom 11.Oktober in Griffnähe.

Eurokurs behauptet sich über 1.06 $

Der Euro hat sich am Freitag nach einem durchwachsenen Handelsstart über der Marke von 1.06 $ gehalten. Die Gemeinschaftswährung kostet am Mittag 1.0619 $ und damit etwas mehr als am Vorabend.

Zum Franken wird der Euro aktuell zu 0.9881 Fr. gehandelt nach 0.9884 im frühen Geschäft. Das ist etwas mehr als am Vorabend, als der Euro noch 0.9864 Fr. kostete. Der Dollar hat sich dagegen leicht abgeschwächt und kostet 0.9305 Fr. nach 0.9319 Fr. noch am Morgen.

Kurz vor Weihnachten verlief der Handel ruhig. Frische Konjunkturdaten lieferten zunächst kaum Impulse. So wuchs die Wirtschaft in Spanien zwar im Sommer im Vergleich zum Frühjahr etwas weniger als bislang gedacht. Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem zweiten Quartal nur um 0,1% zu, wie das Statistikamt INE nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Gegenüber dem Vorjahresquartal aber wuchs die Wirtschaftsleistung stärker als zunächst ermittelt.

Auch aus Italien kamen unterschiedliche Signale: Dort blicken die Verbraucher zwar zuversichtlicher in die Zukunft. In der Industrie aber ist man etwas skeptischer.

Am Nachmittag dann rücken mit Blick auf die USA unter anderem Angaben zum privaten Einkommen, den Konsumausgaben und Preisdaten in den Fokus. Veröffentlicht wird der auf den Konsumausgaben basierende Preisindex PCE, den die US-Notenbank gegenüber dem bekannteren Verbraucherpreisindex CPI bevorzugt.

Ölpreise legen zu

Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 82.47 $. Das waren 1.48 $ mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1.57 $ auf 79.05 $.

Händler begründeten die Kursgewinne am Ölmarkt mit der Reaktion Russlands auf die von den G7-Ländern auferlegte Preisobergrenze für Rohöl-Exporte des Landes. Moskau hatte angekündigt, dass es seine Rohölproduktion im neuen Jahr um 500’000 bis 700’000 Barrel je Tag drosseln könnte.

Die insgesamt freundliche Stimmung an den Finanzmärkten stützte ebenfalls etwas die Ölpreise. Am Donnerstag waren die Ölpreise noch durch die trübe Stimmung belastet worden.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.