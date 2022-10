Möglicher Aufschwung im Biotech-Sektor – Findet Biotech den Weg aus der Versenkung? Der jüngste Biotech-Rebound in den USA weckt die Hoffnung, dass diese Entwicklung auch auf die Schweiz überschwappen könnte. Miriam Kappeler

In den USA ist die Talsohle längst überwunden. Schweizer Biotechs befinden sich, mit Ausnahme von Basilea, jedoch noch immer auf Tauchstation. Bild: Getty Images

Aktuell deutet einiges darauf hin, dass der Biotech-Sektor nach der herben Korrektur den Boden gefunden haben könnte. In den USA sieht es zumindest danach aus. Der XBI, ein ETF, der die Bestände gleichgewichtet abbildet und daher als Stimmungsbarometer taugt, hat in den vergangenen drei Monaten mit einem Plus von 6,8% wieder einen Aufwärtstrend eingeschlagen, wohingegen der US-Gesamtmarkt, gemessen am S&P-500-Index, im selben Zeitraum rund 5,3% verloren hat.