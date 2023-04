Unerwartet grosse Fortschritte in der künstlichen Intelligenz (KI) versetzen die Welt in Erstaunen. Doch nun reagieren einige prominente und einflussreich positionierte Persönlichkeiten mit törichten Forderungen, die Notbremse zu ziehen.

Ein offener Brief mit der Aufforderung, «alle KI-Labors, das Training von KI-Systemen sofort für mindestens sechs Monate auszusetzen», hat Tausende von Unterschriften erhalten, darunter die von Tech-Ikonen wie Elon Musk und Steve Wozniak, vielen CEO und prominenten Wissenschaftlern. Geoffrey Hinton, einer der Pioniere der Deep-Learning-Methoden, die den jüngsten Fortschritten zugrunde liegen, wurde kürzlich von CBS News gefragt, ob KI «die Menschheit auslöschen» könne.

Und wie immer befürchten viele Kommentatoren, dass KI menschliche Arbeitskräfte überflüssig machen wird. Eine Ipsos-Umfrage kam 2022 zum Ergebnis, dass nur etwa ein Drittel der Amerikaner der Meinung ist, KI-basierte Produkte und Dienstleistungen böten mehr Vorteile als Nachteile.

Diejenigen, die eine Pause fordern, betonen, dass sich die generative KI von allem bisher Dagewesenen unterscheidet. ChatGPT von OpenAI ist so weit fortgeschritten, dass er sich überzeugend mit einem Menschen unterhalten, Aufsätze besser als viele Studenten verfassen und Computercode schreiben und debuggen kann.

Es ist verständlich, dass eine neue Technologie mit anscheinend unermesslichem Leistungsvermögen Bedenken aufkommen lässt. Doch viele Sorgen sind unangebracht. Die Kritiker der KI neigen dazu, das Tempo des technologischen Wandels herunterzuspielen, den fortgeschrittene Volkswirtschaften bereits durchlebt haben.

1970 war die Beschäftigung in den USA ungefähr gleichmässig auf die verschiedenen Berufsgruppen verteilt, wobei auf Arbeitsplätze mit geringer, mittlerer und hoher Qualifikation 31, 38 bzw. 30% der gesamten Arbeitsstunden entfielen. Ein halbes Jahrhundert später ist die Beschäftigung im mittleren Qualifikationsbereich erstaunliche 15 Prozentpunkte gesunken.

Dieser Wandel war grösstenteils das Ergebnis des technologischen Fortschritts, der es Robotern und Software ermöglichte, Aufgaben zu übernehmen, die zuvor von Industriearbeitern und Büroangestellten ausgeführt wurden. Die Aushöhlung der Mittelschicht ist eine der wichtigsten wirtschaftlichen Entwicklungen seit Menschengedenken. Sie hat das Leben im US-amerikanischen Rust Belt und in Büros im ganzen Land verändert, mit tiefgreifenden Folgen für die amerikanische Gesellschaft und Politik.

Selbst die neueste Technologie ist nicht so neu, wie sie scheint. Chatbots und virtuelle Assistenten waren alltäglich, bevor ChatGPT für Schlagzeilen sorgte. Auch wenn der Online-Kundendienst Ihrer Bank und die Autovervollständigungsfunktion Ihres Telefons den Turing-Test nicht bestehen können, nutzen beide natürliche Sprachverarbeitung, um mit Ihnen zu kommunizieren, genau wie ChatGPT.

Diejenigen, die derart besorgt über KI sind, dass sie für eine Vollbremsung plädieren, überschätzen wahrscheinlich die Geschwindigkeit, mit der sie die Wirtschaft verändern wird. So beeindruckend ChatGPT ist – er macht eine Menge falsch.

Als ich die Aufforderung eingab: «Bitte nenne mir ein paar Artikel, die Michael Strain über Wirtschaft geschrieben hat», wurden mir fünf Artikel vorgelegt. Keinen von ihnen habe ich verfasst. Solche Fehler werden für Krankenhäuser, Anwaltskanzleien, Zeitungen, Denkfabriken, Universitäten, Regierungsbehörden und viele andere Institutionen niemals akzeptabel sein.

Die Geschwindigkeit der Transformation wird zudem durch Hürden innerhalb von Unternehmen begrenzt werden. Anwälte wollen nicht, dass ihre Gesellschaften diese Technologien nutzen, weil sie nicht riskieren können, vertrauliche Informationen online zu veröffentlichen. Das Gleiche gilt für Krankenhäuser und Patientendaten. KI-Anbieter werden Unternehmenslösungen entwickeln.

Aber wenn eine KI-Lösung nicht mit Daten anderer Unternehmen derselben Branche trainiert werden kann, wird sie dann so leistungsfähig und nützlich sein, wie Optimisten behaupten? Generell dauert es länger, als man denkt, bis Unternehmen Wege finden, neue Technologien nutzbringend einzusetzen.

Im offenen Brief wird eine sechsmonatige Pause gefordert, um politischen Entscheidungsträgern und Regulierungsbehörden die Möglichkeit zu geben, sich auf den neuesten Stand zu bringen. Aber Regulierungsbehörden hinken immer hinterher.

Wenn die grössten Sorgen in Bezug auf KI berechtigt sind, wäre eine sechsmonatige Pause wenig hilfreich. Und wenn sie tatsächlich übertrieben sein sollten, könnte eine Pause dauerhaften Schaden anrichten, indem sie die Wettbewerbsfähigkeit der USA untergräbt oder das Feld weniger verantwortungsbewussten Akteuren überlässt. An ein Moratorium würde sich China kaum halten.

Gewiss gibt es Fälle, in denen Regierungen die Entwicklung einer Technologie gerne unterbrechen würden. Aber das hier ist keiner davon. Die Aufsichtsbehörden sollten sich darauf konzentrieren, wie KI eingesetzt wird, und nicht darauf, ob sie sich weiter entwickeln darf.

Wenn die Untergangspropheten in einem Punkt recht haben, dann darin, dass generative KI das Potenzial hat, weite Teile der Wirtschaft zu beeinflussen – wie zuvor die Elektrizität und die Dampfmaschine. Es würde mich nicht überraschen, wenn KI irgendwann so wichtig würde wie das Smartphone oder der Webbrowser, mit all den Folgen für Arbeitnehmer, Verbraucher und Geschäftsmodelle.

Die richtige Reaktion auf disruptive Innovation in der Wirtschaft besteht nicht darin, die Uhr anzuhalten. Vielmehr sollten sich politische Entscheidungsträger darauf konzentrieren, Wege zu finden, um die Teilhabe am Wirtschaftsleben zu erhöhen.

Können Einkommensbeihilfen besser eingesetzt werden, um Arbeit für Menschen ohne Hochschulabschluss finanziell attraktiver zu machen? Können Community Colleges und Ausbildungsprogramme Fähigkeiten vermitteln, die es Arbeitnehmern ermöglichen, KI zur Steigerung ihrer eigenen Produktivität einzusetzen? Welche Politiken und Institutionen stehen einer grösseren wirtschaftlichen Teilhabe im Wege?

Wir dürfen nicht vergessen, dass kreative Zerstörung nicht nur zerstört. Sie bringt auch etwas hervor, oft auf mächtige und unerwartete Weise. Unsere Zukunft mit KI wird Gewitterwolken aufweisen. Aber insgesamt wird sie rosig sein.

Michael R. Strain ist Direktor für wirtschaftspolitische Studien am American Enterprise Institute.

Copyright: Project Syndicate.

