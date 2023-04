Finma-Verwaltungsratspräsidentin Marlene Amstad bei der Medienkonferenz am Mittwoch in Bern. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Einschätzung von Christopher Gilb um 11.30 Uhr

Viel Kritik hatte die Finma in den letzten Wochen einstecken müssen, sie sei zu handzahm mit CS umgegangen, habe zu wenig unternommen, um die Bank in die Schranken zu weisen. Am Mittwoch lud die Behörde die Medien nach Bern ein, auch um zu zeigen, wo ihr bis anhin die Hände gebunden sind und was sich ändern soll, «um Vergehen effizienter zu ahnden». So macht sich die Finma unter anderem dafür stark, dass sie zukünftig vom Gesetzgeber eine Bussenkompetenz bekommt. Ein überfälliger Schritt. Denn während andere Banken im Ausland, wo eine solche Kompetenz längst Usus bei den Aufsichtsbehörden ist, für ihre Verfehlungen teils Strafen im dreistelligen Millionenbereich zahlen mussten, kam CS für ähnliche Verfehlungen mit einer «schweren» Rüge davon. Wo dies hinführen kann, haben die vergangenen Wochen gezeigt. Damit der Schweizer Finanzplatz wieder seinem eigentlich guten Ruf entsprechen kann, ist deshalb eine Finanzmarktaufsicht, die Zähne zeigt, unerlässlich. Denn nur wenn es kostet, tut es weh.